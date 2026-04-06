Acidente entre carros deixa um morto e 3 feridos na BR 259 em João Neiva

Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva Crédito: Montagem | A Gazeta

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 20h26, no km 21 da rodovia, e envolveu um Caoa Chery Tiggo 5X prata e dois Chevrolet Celta, um vermelho e outro branco. A dinâmica do acidente não foi informada, nem em qual dos veículos estavam as vítimas.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a PRF, os três feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde deles não foi divulgado.