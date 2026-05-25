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Futebol Nacional

Vasco é dominado pelo Bragantino e fica perto do Z-4

Cruzmaltino perdeu dentro de casa sob protestos da torcida

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2026 às 10:29
Vasco x Bragantino
Guito Moreto / Agência O Globo
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando fizeram os gols do Massa-Bruta. O Red Bull Bragantino ainda teve a chance de ampliar o marcador com um pênalti, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança, batendo por cima do travessão.
Após o terceiro gol, aos 30 minutos do 2º tempo, a torcida em São Januário vaiou muito os jogadores vascaínos. Os torcedores entoaram o time de "sem vergonha" e o técnico Renato Gaúcho de "covarde", além de também cantarem o clássico "ô, ô, ô, queremos jogador".
Com a vitória, o Bragantino soma 26 pontos e sobe para a 5ª colocação, ultrapassando o São Paulo. O Vasco termina a rodada com 20 pontos na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, dois pontos acima do Santos, primeiro time no Z4.
O duelo em São Januário ocorre em um momento de decisão para ambos os times na Sul-Americana. As equipes decidem suas classificações para a próxima fase da da competição na quarta-feira.

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