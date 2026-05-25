Vasco é dominado pelo Bragantino e fica perto do Z-4

Guito Moreto / Agência O Globo

O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando fizeram os gols do Massa-Bruta. O Red Bull Bragantino ainda teve a chance de ampliar o marcador com um pênalti, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança, batendo por cima do travessão.

Após o terceiro gol, aos 30 minutos do 2º tempo, a torcida em São Januário vaiou muito os jogadores vascaínos. Os torcedores entoaram o time de "sem vergonha" e o técnico Renato Gaúcho de "covarde", além de também cantarem o clássico "ô, ô, ô, queremos jogador".

Com a vitória, o Bragantino soma 26 pontos e sobe para a 5ª colocação, ultrapassando o São Paulo. O Vasco termina a rodada com 20 pontos na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, dois pontos acima do Santos, primeiro time no Z4.