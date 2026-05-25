Oito cidades do ES vão ganhar a Rota do Café Conilon

Um motociclista de 57 anos morreu em mais um acidente registrado na Rodovia do Contorno (BR 101), no km 287, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (25). Este é o segundo acidente com morte na via em menos de 24 horas. No fim da tarde de domingo (24), um casal morreu em um engavetamento envolvendo sete veículos.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 9h e envolveu um Jeep Renegade e uma motocicleta Honda. O piloto, identificado como Joadenir Vieira Marques, morreu no local. Já o motorista do carro saiu ileso. Segundo relatos dos policiais, o trânsito estava lento na região. Diante disso, o motociclista não teria visto que o carro teria reduzido a velocidade e acabou colidindo com a traseira do veículo. A PRF informou ainda que não havia marcas de frenagem na pista.





Colegas do motociclista relataram à reportagem da TV Gazeta que a vítima atuava como motoboy e havia saído da empresa onde trabalhava, em Cariacica, para fazer uma entrega na Serra.





Duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas durante o atendimento da ocorrência, mas o trânsito seguiu fluindo por um desvio sinalizado pela concessionária Ecovias Capixaba.