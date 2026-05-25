Oito cidades do ES vão ganhar a Rota do Café Conilon

Maior produtor de café conilon do Brasil, o Espírito Santo vai ganhar uma rota especial por oito cidades que concentram as plantações. A criação da Rota do Café Conilon foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), em sessão na tarde desta segunda-feira (25).
O trajeto interliga os municípios de Jaguaré, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Linhares e Sooretama, abrangendo trechos das rodovias ES 430, ES 230, ES 344, ES 137, ES 245, ES 360, ES 432, ES 358 e da BR 101.
A ideia é fortalecer a identidade cultural e econômica das cidades envolvidas, impulsionando o agroturismo, a geração de empregos e o empreendedorismo local. A rota deve ainda ajudar a ampliar o escoamento da produção agrícola e dar maior visibilidade ao produto capixaba.
Uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo, a produção de conilon teve sua colheira iniciada neste mês. Neste ano, a estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta para uma produção de 14,8 milhões de sacas.