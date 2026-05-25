Vitória lança cartão de R$ 100 para premiar estudantes com frequência em leitura

Os alunos das escolas municipais de ensino fundamental do 6° ao 9° ano de Vitória receberão um Cartão do Estudante Leitor, que tem o objetivo de contemplar quem participa de projetos de leitura, possui frequência ativa e bom desempenho escolar. A iniciativa foi lançada na última semana pela prefeitura, com investimento total previsto na casa dos R$ 120 mil.





O programa contempla três estudantes por turma em cada uma das 44 EMEFs que possuam turmas do Ensino Fundamental II. No total, 403 turmas irão participar e 1.209 jovens serão beneficiados.





O valor recebido será de R$ 100, com validade de seis meses, para ser utilizado exclusivamente na compra de livros, revistas culturais e materiais paradidáticos. O pagamento está previsto para outubro e novembro, por transferência bancária ou cartão pré-pago.





A secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, destacou a importância da literatura. “É a literatura que permite que você rompa desigualdades e ampliar oportunidades. Por isso, precisamos agradecer a todos que trabalham para fazer da educação de Vitória uma referência de qualidade em todo o Brasil".