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Vitória lança cartão de R$ 100 para premiar estudantes com frequência em leitura

O programa será destinado exclusivamente para compra de livros e vai selecionar alunos engajados na leitura, com frequência escolar ativa e boas notas

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 16:28

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

25 mai 2026 às 16:28
A oportunidade busca levar aprendizado e incentivo a leitura aos adolescentes
 shutterstock

Os alunos das escolas municipais de ensino fundamental do 6° ao 9° ano de Vitória receberão um Cartão do Estudante Leitor, que tem o objetivo de contemplar quem participa de projetos de leitura, possui frequência ativa e bom desempenho escolar. A iniciativa foi lançada na última semana pela prefeitura, com investimento total previsto na casa dos R$ 120 mil.


O programa contempla três estudantes por turma em cada uma das 44 EMEFs que possuam turmas do Ensino Fundamental II. No total, 403 turmas irão participar e 1.209 jovens serão beneficiados. 


O valor recebido será de R$ 100, com validade de seis meses, para ser utilizado exclusivamente na compra de livros, revistas culturais e materiais paradidáticos. O pagamento está previsto para outubro e novembro, por transferência bancária ou cartão pré-pago. 


A secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, destacou a importância da literatura. “É a literatura que permite que você rompa desigualdades e ampliar oportunidades. Por isso, precisamos agradecer a todos que trabalham para fazer da educação de Vitória uma referência de qualidade em todo o Brasil".

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