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Encontro em Vitória orienta mulheres sobre maternidade e primeira infância

"Conexão Materna" acontece neste sábado (23), no auditório do Sebrae, com debates sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros aos filhos, além de rede de apoio para mães

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 10:02

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

22 mai 2026 às 10:02
O projeto foi idealizado pela policial penal Graciele Sonegheti e pela capitã Andresa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar
Projeto foi idealizado pela policial penal Graciele Sonegheti e pela capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros. Arquivo pessoal

Mães e gestantes terão um espaço de acolhimento, orientação e troca de experiências neste sábado (23), em Vitória. O encontro “Conexão Materna” será realizado a partir das 14h, no auditório do Sebrae, em Vitória, e deve reunir cerca de 220 mulheres.


A programação inclui palestras e rodas de conversa sobre temas ligados à maternidade e à primeira infância, como prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros e rede de apoio para mães. O objetivo é oferecer informação e suporte para mulheres que enfrentam os desafios da gestação e dos primeiros anos da maternidade.


O projeto foi idealizado pela policial penal Graciele Sonegheti, formada em Psicologia, e pela capitã Andresa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar e profissional da área da saúde.


"O Conexão Materna é um encontro criado para acolher, conectar e fortalecer mães e gestantes por meio da informação, do apoio e da rede de cuidado”, afirma Graciele.


Segundo as organizadoras, a proposta do evento é fortalecer o acesso à informação e criar um ambiente de acolhimento para mães e gestantes. "Muitas situações de emergência acontecem dentro de casa. Saber como agir pode fazer toda a diferença até a chegada do socorro", destaca a capitã Andresa.


Além das atividades educativas, o evento terá sorteio de 80 Álbuns do Bebê e outros brindes para as participantes.


As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (conexaomaternaes.com.br). Para participar, é necessário doar dois litros de leite, que serão destinados a instituições de caridade.

Serviço

  • Conexão Materna

  • Data: Sábado - 23 de maio;

  • Horário: a partir das 14h;

  • Local: Auditório do Sebrae (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória)

  • Inscrições gratuitasconexaomaternaes.com.br;

  • Entrada solidária: doação de dois litros de leite.

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