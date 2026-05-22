Encontro em Vitória orienta mulheres sobre maternidade e primeira infância

Mães e gestantes terão um espaço de acolhimento, orientação e troca de experiências neste sábado (23), em Vitória. O encontro “Conexão Materna” será realizado a partir das 14h, no auditório do Sebrae, em Vitória, e deve reunir cerca de 220 mulheres.





A programação inclui palestras e rodas de conversa sobre temas ligados à maternidade e à primeira infância, como prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros e rede de apoio para mães. O objetivo é oferecer informação e suporte para mulheres que enfrentam os desafios da gestação e dos primeiros anos da maternidade.





O projeto foi idealizado pela policial penal Graciele Sonegheti, formada em Psicologia, e pela capitã Andresa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar e profissional da área da saúde.





"O Conexão Materna é um encontro criado para acolher, conectar e fortalecer mães e gestantes por meio da informação, do apoio e da rede de cuidado”, afirma Graciele.





Segundo as organizadoras, a proposta do evento é fortalecer o acesso à informação e criar um ambiente de acolhimento para mães e gestantes. "Muitas situações de emergência acontecem dentro de casa. Saber como agir pode fazer toda a diferença até a chegada do socorro", destaca a capitã Andresa.





Além das atividades educativas, o evento terá sorteio de 80 Álbuns do Bebê e outros brindes para as participantes.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (conexaomaternaes.com.br). Para participar, é necessário doar dois litros de leite, que serão destinados a instituições de caridade.