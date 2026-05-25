Evolução do futebol feminino é destaque em peneira da Taça EDP das Comunidades 2026

A bola começou a rolar na Taça EDP das Comunidades 2026, mas ainda na fase de seleção dos atletas. Neste fim de semana, cerca de 500 jovens de 17 bairros diferentes participaram das peneiras realizadas nos campos de Alvorada, em Vila Velha, e em São Pedro, em Vitória.





Um dos destaques foi o time feminino de Bairro da Penha, atual bicampeão da Taça, que colocou dois times em campo e fez uma peneira interna de alto nível. Thyago Torrezani, técnico da equipe, comentou sobre a nova safra de meninas no elenco e as expectativas para buscar o tricampeonato.





“A grande maioria de atletas que nós temos aqui, que veio fazer a seletiva, é de 2011, 2012 e 2013. Então, tem um caminho muito longo aí no Taça. É um ciclo que acontece, a gente sempre vai renovando e sempre trazendo o melhor. Se der para a gente chegar bem, ótimo, mas eu acho que a rotatividade das meninas é a melhor parte desse processo”, disse Thyago.





Marcelinho, diretor da Central das Comunidades, também destacou a evolução do futebol feminino ao longo das ediçoes e frisou como a competição tem revelado grandes talentos.





“A gente vê a qualidade, como cresceu o futrbol feminino. Isso mostra o tamanho que está se tornando o Taça EDP, e também a vislumbra da vitrine que é. A gente está vendo vários talentos, e eu tenho tido um baque em ver como que está se transformando o esporte feminino dentro das comunidades”, ressaltou Marcelinho.



