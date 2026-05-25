Evolução do futebol feminino é destaque em peneira da Taça EDP das Comunidades 2026

A bola começou a rolar na Taça EDP das Comunidades 2026, mas ainda na fase de seleção dos atletas. Neste fim de semana, cerca de 500 jovens de 17 bairros diferentes participaram das peneiras realizadas nos campos de Alvorada, em Vila Velha, e em São Pedro, em Vitória.
Um dos destaques foi o time feminino de Bairro da Penha, atual bicampeão da Taça, que colocou dois times em campo e fez uma peneira interna de alto nível. Thyago Torrezani, técnico da equipe, comentou sobre a nova safra de meninas no elenco e as expectativas para buscar o tricampeonato.
“A grande maioria de atletas que nós temos aqui, que veio fazer a seletiva, é de 2011, 2012 e 2013. Então, tem um caminho muito longo aí no Taça. É um ciclo que acontece, a gente sempre vai renovando e sempre trazendo o melhor. Se der para a gente chegar bem, ótimo, mas eu acho que a rotatividade das meninas é a melhor parte desse processo”, disse Thyago.
Marcelinho, diretor da Central das Comunidades, também destacou a evolução do futebol feminino ao longo das ediçoes e frisou como a competição tem revelado grandes talentos.
“A gente vê a qualidade, como cresceu o futrbol feminino. Isso mostra o tamanho que está se tornando o Taça EDP, e também a vislumbra da vitrine que é. A gente está vendo vários talentos, e eu tenho tido um baque em ver como que está se transformando o esporte feminino dentro das comunidades”, ressaltou Marcelinho.
Confira o regulamento
Conforme estabelecido no ato de inscrição das comunidades, os atletas da categoria masculina da Taça EDP das Comunidades 2025 deverão ter até 17 anos, com nascimento a partir de 2009. Já na categoria feminina, poderão participar jogadoras de até 20 anos, nascidas a partir de 2006.
Cada equipe poderá inscrever até 22 atletas para a disputa da competição, sendo permitido o cadastro de até 10 jogadores de fora da comunidade, conhecidos como “estrangeiros”. No banco de reservas, será autorizada a permanência de até 11 suplentes, além de dois responsáveis obrigatoriamente maiores de idade.
Na categoria masculina, a competição terá uma fase classificatória composta por oito grupos com quatro equipes cada. As duas melhores colocadas de cada chave avançam para a fase eliminatória, disputada em jogos únicos nas oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.
Já o torneio feminino contará com oito equipes, que disputarão fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. As partidas acontecerão nas mesmas datas das fases decisivas da categoria masculina.
Próximas etapas
Após a realização das peneiras, os grupos da Taça EDP das Comunidades 2026 serão definidos em sorteio marcado para o dia 16 de junho, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Durante o evento, as equipes selecionadas também receberão gratuitamente os uniformes oficiais, compostos por camisa, short e meião.
A abertura oficial da competição acontece no dia 20 de junho, com os jogos inaugurais envolvendo os times cabeças de chave definidos previamente em sorteio. A partir daí, terá início a fase classificatória, com partidas programadas para todos os fins de semana do mês de junho, e com final prevista para o dia 26 de julho.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras
16/06 - Sorteio das Chaves - Previsão de horário: 19h
20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã