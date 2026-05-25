Comissão decide arquivar denúncia de fraude contra prefeito de Ibatiba

Parecer da Comissão Processante instaurada contra o prefeito de Ibatiba, Luis Carlos Pancoti (PL), na Câmara de Vereadores da cidade do Caparaó do Espírito Santo, pede para que sejam arquivadas as denúncias de supostas fraudes em licitação registradas contra o chefe do Executivo municipal. A conclusão da comissão deverá ser lida em plenário na sessão de terça-feira (26).





O parecer, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso nesta segunda-feira (25), é assinado pela vereadora Marli de Santa Maria (MDB). Ela assumiu a presidência do colegiado após a cassação do mandato do vereador Jadson Alves de Freitas Moreno (Republicanos) pela Justiça estadual, no último dia 6. Até então, ele era o presidente da comissão instaurada em fevereiro deste ano.





No documento, os membros da comissão explicam que decidiram se manifestar pelo arquivamento da denúncia contra o prefeito em função da falta de provas robustas que comprovassem as irregularidades atribuídas a ele.





Ainda é afirmado no parecer que, após nova análise detalhada do processo, o relator do caso na comissão, vereador Sidimar Souza da Silva (Novo), concluiu que a defesa prévia feita por Luis Carlos Pancoti teria apresentado fundamentos jurídicos e elementos que comprovam que o prefeito não teria cometido as irregularidades afirmadas na denúncia.





O prefeito foi procurado para comentar o resultado dos trabalhos da comissão. Em caso de resposta, este texto será atualizado.