Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Um produtor de café de 42 anos foi morto a tiros em uma chácara na localidade de Córrego do Perdido, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de domingo (19), durante um evento de cavalgada. Célio Cabral Loura era primo do ex-prefeito do município, Luciano Pingo.
Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, a vítima já estava sem vida, ao lado do carro. O veículo estava com a chave na ignição, o vidro do motorista quebrado e apresentava vestígios de sangue nas portas. Testemunhas relataram que Célio havia deixado o evento acompanhado de um homem. Ao entrarem no veículo, um terceiro indivíduo, armado, se aproximou e efetuou disparos.
O homem que estava como passageiro saiu do carro e correu até uma residência próxima para se abrigar. Mesmo ferido, Célio conseguiu sair do veículo e tentou fugir, mas foi novamente atingido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
De acordo com amigos, Célio atuava atualmente como produtor de café em uma propriedade da família no interior. O ex-prefeito Luciano Pingo informou, na tarde desta segunda-feira (20), que o velório será realizado na capela mortuária do município, às 20h. O sepultamento está previsto para as 9h de terça-feira (21), no cemitério central de Ibatiba.