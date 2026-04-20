Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

O homem que estava como passageiro saiu do carro e correu até uma residência próxima para se abrigar. Mesmo ferido, Célio conseguiu sair do veículo e tentou fugir, mas foi novamente atingido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.