Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.