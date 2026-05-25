Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

A família da jovem desaparecida em Pedro Canário confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, é de Débora Aguilar Brito, de 21 anos.
Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.
Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima.
A mãe de Débora afirmou que, apesar da situação, sente alívio por finalmente ter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.