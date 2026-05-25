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Investigação

Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

Débora Aguilar Brito, de 21 anos, estava desaparecida desde a última quarta-feira (20). A família fez o reconhecimento no SML de Linhares

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 19:05

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

25 mai 2026 às 19:05

A família da jovem desaparecida em Pedro Canário confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, é de Débora Aguilar Brito, de 21 anos.

Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.

Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima. 

A mãe de Débora afirmou que, apesar da situação, sente alívio por finalmente ter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.

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De acordo com a mãe da jovem, o último contato com Débora aconteceu na quarta-feira (20), quando a jovem avisou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la.

Polícia encontra corpo que pode ser de jovem desaparecida em Pedro Canário

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