Suplente de vereador foi morto por vingança do tráfico de drogas em Vila Valério

Segundo o delegado responsável pelo caso, Erick Esteves, com o avanço das investigações e a prisão dos envolvidos, a polícia identificou que o homicídio teria sido motivado pela atuação de Renato contra traficantes locais. Ele não aceitava as ações criminosas que eram impostas à comunidade e frequentemente entrava em conflito com integrantes da facção.



