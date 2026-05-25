Risco de deslizamento nas falésias gera novo alerta em Marataízes

Um trecho da Praia das Falésias, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi interditado após o aumento do risco de deslizamento de placas e partes do talude. O alerta foi divulgado pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira (25) após novos registros de deslocamentos na encosta.





Segundo o coordenador Jones Toledo, a erosão causada pela ação do tempo vem desgastando a estrutura da falésia e provocando o descolamento de barreiras de terra. Parte da estrutura já cedeu e há risco de novos desmoronamentos nos próximos dias, colocando em perigo moradores, turistas e pessoas que passam pelo local.





A área já havia recebido interdição e sinalização em setembro de 2025, mas as placas de alerta acabavam sendo retiradas ou levadas pela maré. O trecho nunca foi totalmente liberado, mas o perigo varia conforme o nível do mar. Na maré baixa, existe uma faixa de areia considerada segura para passagem. Já na maré cheia, a água avança até próximo das falésias, aumentando o risco para os banhistas.





A Prefeitura Municipal informou que o Governo do Estado foi acionado — já que a região é considerada patrimônio histórico — e que novas sinalizações estão sendo instaladas no local. Em caso de emergência, moradores e turistas podem ligar para a Defesa Civil pelo número (28) 99933-0473.