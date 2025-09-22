Praia do ES é interditada por tempo indeterminado após queda de falésias
Publicado em 22/09/2025 às 17h42
Mais de 300 metros de extensão da Praia dos Cações foram interditados após o desabamento de parte das falésias de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal, que informou que 363 metros da orla estão fechados por tempo indeterminado.
O órgão alerta para que moradores e turistas mantenham distância das falésias, principalmente da primeira, que fica logo após a praia. Ainda, a Defesa Civil ressaltou que não vai realizar ações de contenção no local, pois as formações rochosas são consideradas patrimônio geológico.