Erosão: desaba mais uma parte das falésias de Marataízes; veja vídeo

Desabou, na manhã desta segunda-feira (22), mais uma parte das falésias da Praia dos Cações, de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo. A situação assustou moradores da região, mas ninguém se feriu. O local é monitorado pela Defesa Civil Municipal desde o final de agosto deste ano, quando ocorreu o primeiro desmoronamento .

Moradores relataram ter observado um pequeno tremor no momento do desabamento e gravaram um vídeo mostrando muita poeira na região logo após o ocorrido (vídeo acima). O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jones Toledo, explicou que ventos fortes no litoral podem ter contribuído para o desmoronamento. Segundo ele, a área segue monitorada, já que há risco de novas ocorrências. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone (28) 3520-6774.