Erosão marítima derruba falésias em Marataízes; prefeitura emite alerta

O avanço do mar e as condições climáticas provocaram o desabamento de parte das falésias na região de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Por conta da situação, a prefeitura emitiu um alerta no final da tarde de segunda-feira (25), destacando que outra parte da estrutura segue comprometida, com risco de novos deslizamentos.

Moradores e turistas devem evitar se aproximar da borda ou circular próximo às falésias, segundo a administração municipal. A Defesa Civil de Marataízes disse que o risco maior de desmoronamento é na parte de baixo da estrutura.

O coordenador do órgão, Jones Toledo, explicou que o ponto com erosão fica após a Praia dos Cações. “Tem movimento de massa no local. Eu creio que tem muitos locais para ceder. É bem provável que essa semana ceda mais”, explicou.