Automobilismo

Kimi Antonelli vence no Canadá e emenda quarta vitória seguida na F1

Piloto venceu as últimas quatro provas no circuito

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:34

Agência FolhaPress

O italiano Kimi Antonelli manteve sua hegemonia na atual temporada da Fórmula 1 com mais uma vitória dominante neste domingo (24), desta vez no GP do Canadá, em Montreal, a sua quarta consecutiva no circuito. A única etapa que Kimi não venceu foi a primeira do ano, na Austrália, quando ficou em segundo, atrás do companheiro de equipe George Russell.
O italiano agora soma 131 pontos após cinco etapas, contra 88 de Russell, que abandonou a prova quando liderava a disputa, na volta 30 de 68, por uma falha na unidade de potência.
O heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, chegou em segundo, e o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou em 13º com a Audi.

