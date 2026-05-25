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Tecnologia

Congresso no ES discute uso da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

Evento também vai discutir novas formas de trabalho, mudanças nas expectativas das pessoas e urgência da construção de ambientes mais diversos, saudáveis e sustentáveis

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 12:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 mai 2026 às 12:20
Conexa H 2026 vai reunir mais de 2 mil pessoas
Conexa H 2026 vai reunir mais de 2 mil pessoas Divulgação

O mundo do trabalho passa por profundas transformações provocadas pela tecnologia, pela Inteligência Artificial (IA), pelas novas formas de trabalho, pelas mudanças nas expectativas das pessoas e pela urgência da construção de ambientes mais diversos, saudáveis e sustentáveis. Esse será o foco principal do Conexa H 2026, congresso de gestão de pessoas que acontece no dia 17 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.


Um estudo realizado pela PwC em 2025 revelou que a produtividade de setores com alta exposição à IA quase quadruplicou, saltando de 7% para 27%. Além disso, profissionais focados na ferramenta, que lideram sua implementação junto às equipes, recebem salários até 56% maiores.


Por outro lado, uma pesquisa realizada pela McKinsey & Company em 2025 apontou que a maioria das empresas (88%) adota a IA, mas poucas (6%) conseguem gerar impacto real da ferramenta nos negócios.

Os resultados demonstram que a IA veio para ficar, mas o caminho para que ela gere valor para os negócios exige não apenas algoritmos, mas também pessoas.


O assunto será tema da palestra “Algoritmo Humano Transforma a Ação”, do português Pedro Ramos, que vai falar sobre o futuro das organizações sob uma visão estratégica e humana.


Segundo ele, o futuro do trabalho não será definido apenas por algoritmos, mas pela forma como as pessoas os utilizam para criar impacto. O palestrante proporá uma reflexão provocadora sobre o verdadeiro motor da mudança: a capacidade humana de aprender, incluir, adaptar-se e agir com propósito.

Pedro Ramos vai estar presente no congresso da ABRH
Pedro Ramos vai estar presente no congresso da ABRH Divulgação

Ramos ressalta que, em uma era em que a inteligência artificial avança em grande velocidade, as organizações enfrentam um desafio decisivo: transformar tecnologia em valor humano.


“A partir dos temas tecnologia, diversidade e empregabilidade, esta intervenção convida líderes e profissionais a repensarem a gestão em um tempo em que já não basta acompanhar a transformação: é preciso ser parte ativa dela”, complementa.


O uso da Inteligência Artificial também estará em debate em diferentes momentos do evento, com os convidados Alê Prates, Eliane Pellegrino e o jornalista Rafael Cortez.

A liderança feminina também estará em pauta, com Cristina Fortes, que compartilhará dados e conclusões de um estudo sobre o tema.


Já a saúde mental e as mudanças recentes na legislação brasileira serão abordadas por Emília Velloso, que falará sobre “Bem-estar como Vantagem Competitiva: da NR-1 à Performance do Negócio”.


O Conexa H contará com mais de 20 palestrantes, 60 expositores e a participação de mais de 2 mil profissionais de RH, lideranças, empresários e estudantes.


Para a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Espírito Santo, Neidy Christo, a gestão de pessoas vive um dos momentos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais promissores de sua história.


“Queremos provocar reflexões, ampliar repertórios e fortalecer lideranças para que elas estejam preparadas para lidar com um mundo do trabalho cada vez mais complexo, humano e tecnológico ao mesmo tempo”, ressalta.

Saiba mais sobre o Conexa H 2026

Quando: 17 de junho

Onde: Centro de Convenções de Vitória

Como se inscrever: pelo site oficial do evento.  

PROGRAMAÇÃO 

07h30: Credenciamento congressistas

08h30: Abertura Oficial

08h50: Boas-vindas

09h15: Palestra

“Superpoderes IA – Impacto da Autenticidade” - Rafael Cortez

10h15: Palestras Simultâneas

“Estudo: A Evolução da Carreira Feminina” - Cristina Fortes 

“Presenteísmo: corpo presente, mente ausente. Os impactos na gestão de pessoas” - Rozelia Laurett e Zamara Ribeiro 

“O Papel dos Aliados na Construção do Pertencimento” - Flávia Siqueira

11h00 – 11h25: Intervalo

11h30: Painel

“Enfrentamento à violência contra mulher: uma responsabilidade de todos.”

Mediadora: Elaine Silva e convidadas

12h10 – 13h55: Almoço e Visita à Expo

13h55: Resumo da Manhã e Avisos

14h20: Palestra “IA: Liderança de Outro Mundo” - Alê Prates 

15h10: Palestras Simultâneas

“Gestão por Habilidades (Skills-Based Organization)” - Wesley Ortiz

“Potencializando a Liderança e o RH em momentos de transformação” - Léo Oliveira

“Bem-estar como Vantagem Competitiva: da NR-1 à Performance do Negócio” - Emília Velloso

16h30: Case Aramis

“Transformação do processo de R&S com IA” - Eliane Pellegrino

17h30: Palestra Internacional - “Algoritmo Humano Transforma a Ação” - Pedro Ramos

18h30: Encerramento

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