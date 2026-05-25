Congresso no ES discute uso da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

O mundo do trabalho passa por profundas transformações provocadas pela tecnologia, pela Inteligência Artificial (IA), pelas novas formas de trabalho, pelas mudanças nas expectativas das pessoas e pela urgência da construção de ambientes mais diversos, saudáveis e sustentáveis. Esse será o foco principal do Conexa H 2026, congresso de gestão de pessoas que acontece no dia 17 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.





Um estudo realizado pela PwC em 2025 revelou que a produtividade de setores com alta exposição à IA quase quadruplicou, saltando de 7% para 27%. Além disso, profissionais focados na ferramenta, que lideram sua implementação junto às equipes, recebem salários até 56% maiores.





Por outro lado, uma pesquisa realizada pela McKinsey & Company em 2025 apontou que a maioria das empresas (88%) adota a IA, mas poucas (6%) conseguem gerar impacto real da ferramenta nos negócios.