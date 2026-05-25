Espírito Santo ganha nova federação de eSports

"Nossa projeção é triplicar essa base até o final do ano com novas modalidades que já tem um certo cenário no ES, consolidando a Fecapees como referência no desenvolvimento dos esportes eletrônicos no Espírito Santo", conclui.
Com o crescimento dos e-Sports e do consumo de jogos digitais como fenômeno já estabelecido no Brasil há algum tempo, o Espírito Santo deu um passo importante para se estabelecer ainda mais no mercado em questão. Criada com o objetivo de organizar o cenário da modalidade no estado, a Fecapees (Federação Capixaba de Esportes Eletrônicos) é uma iniciativa que unifica organizadores de torneios de diversos games, além de, entre outras atividades, auxiliar na formulação de um circuito competitivo anual.
Dentre as modalidades englobadas pela federação, estão franquias populares entre os jogadores, como Counter-Strike, Dota, Valorant, League of Legends, Free Fire e EA FC. Presidente da instituição, Anthony Panetto explicou o processo por trás da fundação da entidade, além de chamar a atenção para o atraso do ES na temática, em relação ao resto do país.
"Identificamos também que o cenário capixaba de esportes eletrônicos possuía diversos organizadores e iniciativas isoladas, mas carecia de padronização, continuidade e profissionalismo. Foi então que decidimos reunir esses agentes do ecossistema gamer local e apresentar a proposta de criação de uma federação, com o objetivo de estruturar um circuito oficial e elevar o nível competitivo no estado. Segundo a PGB, 82,8% dos brasileiros consomem jogos digitais, sendo que 80,1% consideram games a principal forma de diversão. Isso já é uma realidade, e o Espírito Santo estava fora desse cenário. Somos o último estado do Brasil a criar uma federação", afirma Anthony.
Para garantir solidez ao projeto, os fundadores buscaram assessoria jurídica especializada, responsável por toda a estruturação documental e institucional. Além disso, a organização da entidade fez contato com a Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos (CBDEL), em Brasília, de onde vieram orientações e suporte fundamentais para o início das atividades. A instituição adquiriu reconhecimento da comunidade capixaba, e já promoveu seu primeiro torneio: a Copa Fecapees.
O torneio aconteceu em formato híbrido, com etapas online e presenciais. Recebendo jogadores de diversas partes do estado, a competição distribuiu em premiação total aos participantes cerca de 5 mil reais. O certame evidenciou também o alcance dos e-sports e a penetração em outros ramos, já que uma das equipes triunfantes foi a do Rio Branco e-Sports, associada ao Rio Branco-ES. Conhecido majoritariamente pela sua atuação no futebol de campo, o Capa-Preta sagrou-se campeão no Counter Strike 2.
Com a adesão dos atletas como grande empecilho inicial para a estruturação da federação, Anthony Panetto, garante que promover a Copa Fecapees foi essencial na superação do desafio.
"Naturalmente, um dos grandes desafios iniciais era a adesão dos atletas. No entanto, com uma proposta séria e bem estruturada, lançamos nossa primeira competição oficial: a Copa FECAPEES. Rapidamente conquistamos a confiança da comunidade, e em menos de um mês e meio alcançamos cerca de 130 atletas cadastrados, número que demonstra o potencial de crescimento do cenário".
Tendo pela frente o desafio de manter a organização ativa e funcionando na sequência deste ano, Anthony mostra confiança na iniciativa, e indica que novas modalidades devem ser adicionadas ao guarda-chuva da federação.