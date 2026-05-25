Espírito Santo ganha nova federação de eSports

"Identificamos também que o cenário capixaba de esportes eletrônicos possuía diversos organizadores e iniciativas isoladas, mas carecia de padronização, continuidade e profissionalismo. Foi então que decidimos reunir esses agentes do ecossistema gamer local e apresentar a proposta de criação de uma federação, com o objetivo de estruturar um circuito oficial e elevar o nível competitivo no estado. Segundo a PGB, 82,8% dos brasileiros consomem jogos digitais, sendo que 80,1% consideram games a principal forma de diversão. Isso já é uma realidade, e o Espírito Santo estava fora desse cenário. Somos o último estado do Brasil a criar uma federação", afirma Anthony.