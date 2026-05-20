Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, de 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a então companheira, Deosdete Amaral, de 58 anos, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.





O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.





O crime aconteceu no dia 2 de março de 2024, no bairro Jequitibá, durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, segundo relatos de familiares à reportagem de A Gazeta, após atacar Deosdete com golpes de facão, Darli pegou os documentos da vítima, trancou a casa, desligou o disjuntor e fugiu levando o carro.





Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima ensanguentada, na janela da residência, pedindo socorro. Dias depois, o homem foi preso na Serra.