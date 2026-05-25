Por que apoio da China à aliada Cuba é tão limitado em meio à pressão dos EUA?

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"Bons irmãos, bons camaradas, bons amigos."

Essa é a frase que o líder chinês Xi Jinping usou em diversas ocasiões para descrever a relação de seu país com Cuba

E não se trata apenas de um slogan diplomático, mas de um reflexo do forte laço que as duas nações construíram ao longo de décadas.

A ilha é considerada uma das principais pontes de Pequim com a América Latina, e os laços ideológicos e políticos entre os dois países são históricos e de longa data. Assim como seus laços econômicos.

Mas, apesar dessa relação especial, a China tem agido com cautela diante de uma das piores crises da nação caribenha

Por que o gigante asiático não está fornecendo mais ajuda a seu aliado histórico?

Os gestos de Pequim

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É inegável que a China fez gestos significativos com Cuba nas últimas décadas, mas seu apoio parece estar limitado por considerações estratégicas, econômicas e geopolíticas.

Durante anos, a China foi um parceiro comercial fundamental para Cuba e, em mais de uma ocasião, permitiu que o país reestruturasse suas dívidas diante das dificuldades econômicas para honrar seus pagamentos.

"Por muito tempo, vimos uma relação baseada na ideia de ajudar Cuba de uma perspectiva primordialmente política e ideológica. E isso continua até hoje", afirma Margaret Meyers, diretora do Programa Ásia-América Latina do Inter-American Dialogue, um centro de estudos com sede em Washington.

Em meio à crise atual, agravada pela ameaça de sanções dos EUA ao envio de petróleo para a ilha desde o final de janeiro, a China enviou diversas doações a Cuba.

Essas doações incluem quase 60 mil toneladas de arroz e uma doação de US$ 80 milhões para equipamentos elétricos e infraestrutura energética.

A China também tem apoiado Cuba com investimentos e doações diretas para o desenvolvimento de energias renováveis, principalmente por meio da instalação de parques fotovoltaicos que permitiriam à ilha depender menos de seu escasso petróleo.

De acordo com o centro de estudos energéticos Ember, Cuba está passando por uma das revoluções de energia solar mais rápidas do mundo com a assistência de Pequim.

O valor das importações de painéis solares fotovoltaicos e baterias da China para Cuba aumentou mais de 1.800% entre 2020 e 2025, segundo dados divulgados pelo Ember à CNN.

Xi Jinping recebeu o presidente cubano Miguel Díaz-Canel em Pequim em 2025, durante a comemoração do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial Crédito: Getty Images

Apoio limitado

Especialistas consultados pela BBC News Mundo (serviço de notícias da BBC em espanhol) afirmam que, embora a solidariedade chinesa tenha sido significativa para os cubanos, seu apoio permanece limitado.

Para Helen Yafe, pesquisadora de economia política latino-americana da Universidade de Glasgow, "a China tem sido muito enfática, declarando claramente sua oposição às medidas tomadas pelos EUA e defendendo o direito de Cuba de ter seu próprio sistema econômico e político. Mas são apenas palavras. Em termos de ações concretas, o apoio tem sido limitado."

Também ficou evidente que a China adotou uma postura mais contida do que outros aliados de Havana, como a Rússia e a Venezuela.

"Comparada a outros aliados ou parceiros externos, a China é claramente mais cautelosa", diz Meyers.

Cuba enfrenta uma crise energética sem precedentes Crédito: Getty Images

Negócios à parte

Cuba não tem sido exceção à abordagem pragmática e estratégica com que a China conduz sua política econômica.

Para Pequim, os benefícios da relação comercial com Cuba são limitados, e isso se reflete nas trocas comerciais entre os dois países.

Cuba está longe de ser o maior parceiro comercial da China na América Latina. Sua integração econômica é substancialmente maior quando se considera o comércio com países como Argentina, Brasil ou Chile.

As importações da China provenientes de Cuba — de produtos como níquel, zinco e outros — diminuíram em quase US$ 600 milhões entre 2017 e 2022, segundo dados da The World Integrated Trade Solution (WITS). Embora, segundo Havana, o comércio tenha aumentado entre 2024 e 2025.

Emily Morris, pesquisadora do Instituto das Américas da University College London (UCLIA), afirma que a ajuda chinesa tem sido crucial, especialmente no setor energético.

No entanto, ela também sustenta que "a China não quer simplesmente despejar dinheiro em Cuba como se fosse um poço sem fundo. Não quer assumir o papel da antiga União Soviética. Não quer que outros países dependam dela. As relações operam de acordo com critérios e preços de mercado."

"De um ponto de vista estritamente comercial, a China não tem muito a ganhar com Cuba. Não tem sido um lugar particularmente lucrativo", acrescenta Meyers.

Para a acadêmica, a abordagem de Pequim responde, entre outros fatores, aos próprios interesses econômicos da China e à sua política industrial: "A China hoje tem menos capital disponível para investir globalmente e precisa direcioná-lo de uma forma muito mais específica e estratégica."

"E se operar em uma região se mostrar problemático — por razões econômicas, geopolíticas ou de segurança — esse capital é redirecionado para outros lugares. E é exatamente isso que estamos vendo agora."

As sanções e restrições impostas pelos EUA agravaram a crise econômica e energética que Cuba enfrenta Crédito: Getty Images

O fator EUA

O fato de os EUA estarem do outro lado da crise cubana não é um fator menor na equação para a China.

A crise econômica e energética que afeta a ilha — exacerbada pelo embargo de petróleo dos EUA e pela pressão política americana sobre Cuba — é vista com preocupação por Pequim.

Enquanto cresce a preocupação em Havana com uma possível intervenção, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, declarou que "os EUA devem parar de usar sanções e o sistema judicial como ferramentas de opressão contra Cuba e se abster de fazer ameaças de uso da força em qualquer momento".

Mas, segundo especialistas, a China está longe de assumir um papel que vá além da retórica pró-Cuba e que coloque em risco seu próprio relacionamento com os EUA.

A Casa Branca deixou claro que a ênfase em "América para os americanos" visa conter influências estrangeiras — como a da China — na região.

Para Shawn Yuan, editor do serviço chinês da BBC, os sinais dados pelos EUA com sua intervenção na Venezuela e sua campanha para retomar o controle absoluto no hemisfério tiveram impacto na perspectiva de Pequim.

"A China entende perfeitamente o que isso significa para os EUA", afirma.

"Pequim não está em posição de se envolver profundamente nos assuntos cubanos. Definitivamente não no contexto da narrativa tão forte de Trump em relação à ilha", acrescenta.

A Casa Branca deixou claro que deseja reduzir a presença da China na América Latina Crédito: Getty Images

Meyers argumenta que "qualquer ação da China em Cuba — e alguns sugerem que ela poderia oferecer mais financiamento ou outro tipo de apoio ao povo cubano — poderia ser vista como problemática por Washington".

Nesse sentido, especialistas afirmam que Pequim está tentando encontrar um delicado equilíbrio entre demonstrar que ser um aliado continua sendo valioso e, ao mesmo tempo, manter uma relação saudável com os EUA.

"Trata-se de agir com mais cautela, pelo menos por enquanto. Isso não significa que a China esteja se retirando. Mas estamos vendo relações mais discretas e menos visíveis publicamente."

Yuan acrescenta que "de uma perspectiva puramente econômica, os EUA são um parceiro muito mais importante para a China".

"Irritar os EUA com uma economia pequena como a de Cuba não é do interesse da China. Cuba simplesmente não é tão importante para a China economicamente."

Em relação às expectativas da ilha, a economista cubana Tamarys Bahamonde afirma que "a ajuda da China provavelmente continuará sendo na forma de apoio moral".

A outra ilha

O fator Taiwan também é um elemento-chave que os especialistas destacam para explicar a posição da China em relação a Cuba.

Pequim considera Taiwan parte de seu território, e o próprio Xi Jinping descreveu a questão durante a recente visita de Trump como "a mais importante" na relação bilateral com os EUA.

"No caso da China, a situação geopolítica é muito complexa porque, se a China disser aos EUA: 'Fiquem fora de Taiwan e não se envolvam em nossa região', os EUA podem adotar exatamente a mesma posição em relação às Américas", argumenta Yafe.

Yuan relembra, na mesma linha, as palavras do presidente americano ao retornar a Washington após sua visita à China: "Trump apontou algo muito interessante: que Taiwan está a apenas 95 quilômetros da China continental. 'Estamos a 15,3 mil quilômetros de distância, e isso é um problema', afirmou ele. E esse é exatamente o mesmo sentimento que Pequim provavelmente compartilha."

"Poderíamos literalmente substituir a palavra Taiwan por Cuba e China continental pelos EUA, e seria exatamente a mesma coisa." Para Yuan, as semelhanças ideológicas entre a China e Cuba não necessariamente superam todos os outros cálculos estratégicos que Pequim tem em relação a Taiwan.

Após o encontro entre Trump e Xi, o líder taiwanês Lai Ching-te disse que a ilha é um "país soberano, independente e democrático" e que a paz no Estreito de Taiwan não será "sacrificada ou negociada" Crédito: Getty Images

Na era Xi Jinping, aparentemente as afinidades ideológicas importam menos do que a disputa hegemônica global.

Especialistas afirmam que, além disso, a perspectiva da China sobre a expansão das ideias comunistas para além de suas fronteiras não é necessariamente uma prioridade máxima.

Por essa razão, os cálculos estratégicos parecem ter mais peso neste momento.