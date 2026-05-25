Piloto capixaba lidera Campeonato Mineiro de Turismo e vai em busca do tricampeonato





O piloto capixaba Eder Melhorim segue em grande fase no Campeonato Mineiro de Turismo 1.4. Neste fim de semana, no Autódromo de Potenza, em Juiz de Fora (MG), o competidor ampliou a liderança da categoria Graduado Pro após mais uma rodada quádrupla marcada por vitórias e superação diante de problemas mecânicos.





Aos 43 anos, Eder acumula títulos no kartismo, na Fórmula BKR e no Velocidade na Terra, mas também vem se consolidando nas disputas no asfalto. Líder isolado da competição após vencer as quatro baterias da etapa de abertura, o capixaba voltou a se destacar em Minas Gerais pilotando o New Onix número 27 da equipe Cimini Racing.





No sábado (23), mesmo sob forte chuva, Eder conquistou mais uma vitória ao largar na pole position e vencer a primeira bateria em um grid com 23 carros. Na segunda corrida do dia, com a inversão entre os seis primeiros colocados, o piloto enfrentou perda de potência no carro, mas ainda conseguiu terminar na segunda colocação.



