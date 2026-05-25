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Automobilismo

Piloto capixaba lidera Campeonato Mineiro de Turismo e vai em busca do tricampeonato

Eder Melhorim venceu as quatro baterias da etapa de abertura

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 17:12

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

25 mai 2026 às 17:12
zecarlynfotografias


O piloto capixaba Eder Melhorim segue em grande fase no Campeonato Mineiro de Turismo 1.4. Neste fim de semana, no Autódromo de Potenza, em Juiz de Fora (MG), o competidor ampliou a liderança da categoria Graduado Pro após mais uma rodada quádrupla marcada por vitórias e superação diante de problemas mecânicos.


Aos 43 anos, Eder acumula títulos no kartismo, na Fórmula BKR e no Velocidade na Terra, mas também vem se consolidando nas disputas no asfalto. Líder isolado da competição após vencer as quatro baterias da etapa de abertura, o capixaba voltou a se destacar em Minas Gerais pilotando o New Onix número 27 da equipe Cimini Racing.


No sábado (23), mesmo sob forte chuva, Eder conquistou mais uma vitória ao largar na pole position e vencer a primeira bateria em um grid com 23 carros. Na segunda corrida do dia, com a inversão entre os seis primeiros colocados, o piloto enfrentou perda de potência no carro, mas ainda conseguiu terminar na segunda colocação.


Piloto capixaba lidera Campeonato Mineiro de Marcas e Pilotos e vai em busca do Tri.
zecarlynfotografias


Já no domingo, novos problemas apareceram. Sem a terceira marcha em uma das provas, Eder garantiu o terceiro lugar. Na última bateria do fim de semana, após trabalho da equipe no acerto do carro, o capixaba voltou ao topo do pódio e confirmou mais uma vitória na temporada.


Com o desempenho da etapa, Eder Melhorim chegou a seis vitórias em oito corridas e abriu vantagem ainda maior na liderança do campeonato. O piloto também destacou a rápida adaptação à nova equipe na temporada 2025.


“Só gratidão. A turma da Cimini Racing foi muito dedicada e fez um grande trabalho. É meu primeiro ano na equipe, mas já tínhamos trabalhado juntos em outras competições em Interlagos. Venci duas corridas e fui segundo e terceiro nas outras. Estou muito feliz com esse momento”, afirmou.


Atual bicampeão da competição, Eder busca agora o tricampeonato mineiro. Restam ainda três etapas com rodadas quádruplas até o encerramento da temporada.


zecarlynfotografias

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