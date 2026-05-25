Piloto capixaba lidera Campeonato Mineiro de Turismo e vai em busca do tricampeonato

O piloto capixaba Eder Melhorim segue em grande fase no Campeonato Mineiro de Turismo 1.4. Neste fim de semana, no Autódromo de Potenza, em Juiz de Fora (MG), o competidor ampliou a liderança da categoria Graduado Pro após mais uma rodada quádrupla marcada por vitórias e superação diante de problemas mecânicos.
Aos 43 anos, Eder acumula títulos no kartismo, na Fórmula BKR e no Velocidade na Terra, mas também vem se consolidando nas disputas no asfalto. Líder isolado da competição após vencer as quatro baterias da etapa de abertura, o capixaba voltou a se destacar em Minas Gerais pilotando o New Onix número 27 da equipe Cimini Racing.
No sábado (23), mesmo sob forte chuva, Eder conquistou mais uma vitória ao largar na pole position e vencer a primeira bateria em um grid com 23 carros. Na segunda corrida do dia, com a inversão entre os seis primeiros colocados, o piloto enfrentou perda de potência no carro, mas ainda conseguiu terminar na segunda colocação.
Já no domingo, novos problemas apareceram. Sem a terceira marcha em uma das provas, Eder garantiu o terceiro lugar. Na última bateria do fim de semana, após trabalho da equipe no acerto do carro, o capixaba voltou ao topo do pódio e confirmou mais uma vitória na temporada.
Com o desempenho da etapa, Eder Melhorim chegou a seis vitórias em oito corridas e abriu vantagem ainda maior na liderança do campeonato. O piloto também destacou a rápida adaptação à nova equipe na temporada 2025.
“Só gratidão. A turma da Cimini Racing foi muito dedicada e fez um grande trabalho. É meu primeiro ano na equipe, mas já tínhamos trabalhado juntos em outras competições em Interlagos. Venci duas corridas e fui segundo e terceiro nas outras. Estou muito feliz com esse momento”, afirmou.
Atual bicampeão da competição, Eder busca agora o tricampeonato mineiro. Restam ainda três etapas com rodadas quádruplas até o encerramento da temporada.