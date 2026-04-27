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Copa do Mundo de Clubes

Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes; Palmeiras lidera na Conmebol

Segundo da lista, Flamengo já está garantido na competição

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 17:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2026 às 17:27
Palmeiras
Marco Miatelo/Código 19/Gazeta Press
A Fifa lançou nesta segunda-feira (27) o ranking da Copa do Mundo de Clubes, que valerá vagas à próxima edição do campeonato, disputado em 2029. O Palmeiras é o líder do ranking da Conmebol, com 53 pontos, seguido pelo já classificado Flamengo (51), LDU-EQU (44), Racing-ARG (35) e Estudiantes-ARG (35).
Na Europa, o Arsenal lidera, com 103 pontos. Logo atrás estão Paris Saint-Germain (97), Bayern de Munique (92), Barcelona (92) e Liverpool (78). Os líderes das outras confederações são Al Ahli (Ásia), Pyramids (África) e Cruz Azul (América do Norte e Central).
Cinco clubes já estão classificados para a próxima Copa do Mundo de Clubes, entre eles o Flamengo, como atual campeão da Libertadores. Além do Flamengo, os últimos campeões continentais PSG (Europa), Al Ahli (Ásia), Cruz Azul (América do Norte e Central) e Pyramids (África) têm vaga garantida.

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