Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes; Palmeiras lidera na Conmebol

Marco Miatelo/Código 19/Gazeta Press

A Fifa lançou nesta segunda-feira (27) o ranking da Copa do Mundo de Clubes, que valerá vagas à próxima edição do campeonato, disputado em 2029. O Palmeiras é o líder do ranking da Conmebol, com 53 pontos, seguido pelo já classificado Flamengo (51), LDU-EQU (44), Racing-ARG (35) e Estudiantes-ARG (35).

Na Europa, o Arsenal lidera, com 103 pontos. Logo atrás estão Paris Saint-Germain (97), Bayern de Munique (92), Barcelona (92) e Liverpool (78). Os líderes das outras confederações são Al Ahli (Ásia), Pyramids (África) e Cruz Azul (América do Norte e Central).