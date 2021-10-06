Paul McCartney diz que cultiva maconha, mas esconde para jovens não roubarem

Paul McCartney durante a gravação do 'McCartney III' Crédito: Mary McCartney/Divulgação

O cantor Paul McCartney, 79, revelou em entrevista ao Mirror que cultiva maconha há pelo menos 20 anos. Porém, contra possíveis roubos de jovens, ele esconde a plantação no meio de outras em sua fazenda na Inglaterra.

"Gosto de [cultivar] coisas como trigo-vermelho, centeio e peras. Começamos a cultivar cannabis e o engraçado é que o governo impõe que você faça isso em um local escondido, porque as crianças entram e roubam", disse ele.

McCartney planta cânhamo, uma espécie de cannabis conhecida por seu baixo teor de THC (tetra-hidrocanabiodiol). Esse tipo é utilizado para a produção de medicamentos, óleos e cosméticos

Em 2015, o artista revelou que havia parado de consumir a maconha para "não dar mau exemplo" aos seus filhos e netos, segundo confessou em entrevista ao jornal The Daily Mirror. O ex-Beatle chegou a ser preso no Japão nos anos 1980 por posse da droga.

"Já não faço [uso]. Por quê? A verdade é que não quero dar um mau exemplo para meus filhos e netos. Agora é uma questão de paternidade", declarou.