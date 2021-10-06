Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Paul McCartney diz que cultiva maconha, mas esconde para jovens não roubarem

Artista diz que parou de fumar para não dar mau exemplo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2021 às 14:45

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:45

Paul McCartney durante a gravação do 'McCartney III'
Paul McCartney durante a gravação do 'McCartney III' Crédito: Mary McCartney/Divulgação
O cantor Paul McCartney, 79, revelou em entrevista ao Mirror que cultiva maconha há pelo menos 20 anos. Porém, contra possíveis roubos de jovens, ele esconde a plantação no meio de outras em sua fazenda na Inglaterra.
"Gosto de [cultivar] coisas como trigo-vermelho, centeio e peras. Começamos a cultivar cannabis e o engraçado é que o governo impõe que você faça isso em um local escondido, porque as crianças entram e roubam", disse ele.
McCartney planta cânhamo, uma espécie de cannabis conhecida por seu baixo teor de THC (tetra-hidrocanabiodiol). Esse tipo é utilizado para a produção de medicamentos, óleos e cosméticos
Em 2015, o artista revelou que havia parado de consumir a maconha para "não dar mau exemplo" aos seus filhos e netos, segundo confessou em entrevista ao jornal The Daily Mirror. O ex-Beatle chegou a ser preso no Japão nos anos 1980 por posse da droga.
"Já não faço [uso]. Por quê? A verdade é que não quero dar um mau exemplo para meus filhos e netos. Agora é uma questão de paternidade", declarou.
"Ao invés de fumar um baseado, agora tomo uma taça de vinho ou uma boa margarita. A última vez que fumei foi há muito tempo", assegurou. De acordo com Paul, foi o cantor americano Bob Dylan que lhe apresentou a maconha em agosto de 1964.

Veja Também

Sarah Jessica Parker anuncia estreia do 'reboot' de 'Sex and the City'

Após polêmica, Xuxa assina com a Amazon Prime para reality de drags

Foto de beijo entre Britney Spears e Madonna em NFT será leiloada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados