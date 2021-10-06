Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Foto de beijo entre Britney Spears e Madonna em NFT será leiloada

Momento foi registrado durante apresentação das cantoras em 2003

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 11:48
Britney Spears e Madonna no clipe de
Britney Spears e Madonna no clipe de "Me Against The Music" Crédito: Reprodução/YouTube
A imagem de um momento de uma apresentação de Britney Spears com Madonna será leiloada. A obra, em NFT, ou "criptoarte", traz o instante em que as cantoras se beijaram em um show do VMA, que ocorreu em 2003. Agora, o registro do carinho se torna uma peça icônica da cultura pop. Segundo informações do site TMZ, o fotógrafo John Shearer colocou a imagem para ser leiloada em Los Angeles (EUA).
Durante a apresentação, Madonna e Christina Aguilera tocaram dois sucessos: Like a Virgin e Hollywood. O cenário dramático era inspirado numa cerimônia de casamento, com Britney e Christina vestidas como noivas e Madonna em um macacão preto, como o "noivo".
John Shearer vai doar uma parte dos lucros do leilão da fotografia para a ONG Glaad, que luta pelos direitos LGBTQI+ nos Estados Unidos. A comercialização começará no dia 7 de outubro e terá duração de 72 horas.

Veja Também

Britney Spears pode nunca mais voltar a se apresentar

Pai de Britney Spears, sobre decisão da justiça de afastá-lo da tutela: 'erro'

Britney Spears se livra da tutela do pai após 13 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Madonna Britney Spears
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados