Britney Spears pode nunca mais voltar a se apresentar

Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

Depois de resolver a questão de sua tutela, Britney Spears, 39, agora pode ter como próximo desejo a aposentadoria. É o que afirma o ex-empresário da cantora, Larry Rudolph, que se demitiu do cargo em julho.

Ao TMZ, ele confidenciou que Spears já estava pensando em deixar de cantar mesmo antes de se livrar da tutela do pai após 13 anos. Fontes ouvidas pelo site também confirmaram a intenção de Britney.

Britney não vai ser mais controlada pelo pai, Jamie Spears, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão, que tem efeito imediato, foi tomada pela juíza Brenda Penny durante uma audiência na Justiça americana.

Jamie havia anunciado que desistiria de ser tutor da filha, mas isso só seria concretizado na audiência sobre o caso marcada para janeiro de 2022. Os advogados de Britney haviam pedido para acelerar esse processo –no que foram atendidos.

Entre os motivos que foram alegados na petição estava a vontade da cantora de se casar com o noivo, Sam Asghari. Ela não poderia assinar o acordo pré-nupcial sem a anuência do pai.

Até a próxima audiência, a fortuna da cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney (avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 325 milhões).

Já Jodi Montgomery, que é responsável por assuntos pessoais e decisões médicas, também continua no cargo. Ela é uma tutora profissional, também indicada pela Justiça.

Esse é um dos capítulos mais importantes na novela sobre a tutela da cantora, que há 13 anos vem gerando manchetes nos tabloides do mundo todo. Só nos últimos meses, a cantora ganhou a permissão de contratar o próprio advogado, bem como deu um depoimento emocionado à Justiça sobre a tutela.

"Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse ela na ocasião. "Não sinto que posso viver uma vida plena."

Britney disse ainda ao tribunal que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo", revelou. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho".

Recentemente, a cantora compartilhou fotos nua no Instagram durante viagem com Sam Asghari. "Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém", escreveu a cantora na legenda das fotos que tinham emojis cobrindo as partes íntimas