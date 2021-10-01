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Pai de Britney Spears, sobre decisão da justiça de afastá-lo da tutela: 'erro'

Jamie Spears fala pela primeira vez desde a audiência, por meio de nota da sua advogada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 10:06

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:06

Britney Spears fica noiva de Sam Asghari
Britney Spears e o noivo Sam Asghari Crédito: Reuters / Folhapress
O pai de Britney Spears, Jamie Spears, se pronunciou pela primeira vez desde que foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos. A decisão aconteceu nesta quarta-feira, 29, em um tribunal de Los Angeles
A suspensão de Jamie Spears tem efeito imediato. Ele será substituído por um tutor provisório "no melhor interesse" de Britney Spears, decidiu a juíza Brenda Penny. "Acredito que a suspensão atende aos melhores interesses do conservador. A situação atual é insustentável", disse a magistrada.
Uma nota emitida pela advogada de Jamie, Vivian Thoreen, e reproduzido pelo site Variety, afirma que foram as decisões do pai da artista que a ajudaram a se "reerguer na carreira e restabelecer um relacionamento com seus filhos".
"O sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por 13 anos, tentou fazer o que era melhor para ela, como tutor e como pai. Isso começou com a concordância em servir como seu tutor, quando ela voluntariamente escolheu esta opção", diz o texto.
Segundo a advogada, Jamie Spears precisou "morder a língua" para não responder aos "ataques falsos, especulativos e infundados a ele", que acarretaram no "resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, francamente, uma perda para Britney".
O pai da cantora afirma que a decisão foi um erro do tribunal. "Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o sr. Spears, e colocar um estranho em seu lugar para administrar a sua propriedade e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para que fosse encerrada".
A nota alega ainda que foi Jamie quem pediu ao tribunal para encerrar imediatamente a tutela. "Apesar da suspensão, o Sr. Spears continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e a trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões", concluiu Vivian Thoreen.

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Leia na íntegra o comunicado da advogada de Jamie Spiers

"Sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por treze anos, ele tentou fazer o que era melhor para ela, seja como conservador ou como pai. Isso começou com a concordância em servir como seu tutor quando ela voluntariamente optou por esta opção.
Isso incluiu ajudá-la a reviver sua carreira e restabelecer um relacionamento com seus filhos. Quem já tentou ajudar um membro da família a lidar com problemas de saúde mental, pode apreciar a enorme quantidade de preocupação diária e trabalho que isso exige.
Para Spears, isso também significava morder a língua e não responder a todos os ataques falsos, especulativos e infundados a ele por parte de certos membros do público, da mídia ou, mais recentemente, do próprio advogado de Britney. Esses fatos tornam o resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, francamente, uma perda para Britney.
Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o Sr. Spears, e colocar um estranho em seu lugar para administrar a sua propriedade e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para que fosse encerrada. Novamente, foi o Sr. Spears quem tomou a iniciativa de arquivar a petição para encerrar a tutela quando nem o ex-advogado de Britney nomeado pelo tribunal, nem seu novo advogado privado fariam isso.
Foi o Sr. Spears quem pediu ao tribunal na audiência de ontem para encerrar imediatamente a tutela, enquanto o atual advogado de Britney argumentou contra ela. Apesar da suspensão, o Sr. Spears continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e a trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões."

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