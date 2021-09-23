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#freebritney

'Britney vs Spears': Netflix divulga trailer e data de estreia do documentário

A produção mostra a batalha judicial de Britney Spears para interromper a tutela do pai, Jamie Spears
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 set 2021 às 09:06

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:06

Fãs protestam em apoio a Britney Spears em Los Angeles
Fãs protestam em apoio a Britney Spears em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 22, o trailer do documentário sobre Britney Spears. O vídeo de Britney x Spears foi postado nesta tarde nas redes sociais da plataforma com a data de estreia.
"A história completa de Britney Spears ainda não foi contada. Meu novo filme documental Britney x Spears estreia dia 28 de setembro", revela a legenda no twitter do streaming.
O trailer começa com uma imagem da cantora e sua voz dizendo: "Eu só quero a minha vida de volta". Segundo o documentário, Britney foi impedida de falar sobre o que estava acontecendo em sua vida nos últimos anos.
O filme promete revelar os segredos da tutela que deu ao pai, Jamie Spears, o controle da vida da artista. Ele se tornou responsável pelas finanças da cantora há 13 anos e, desde então, ela luta por liberdade.
"Britney ganhou muito dinheiro para outras pessoas", diz o trailer. "Trabalhei toda minha vida. Não devo nada a essas pessoas", afirma a cantora.
A produção vai mostrar relatórios confidenciais e depoimentos de pessoas envolvidas que nunca falaram sobre o assunto. "Chega de mentiras. Chega de silêncio", diz a prévia do documentário, que mostra também a luta dos fãs pela liberdade dela.
A CNN já anunciou que também irá lançar um documentário sobre a cantora, Toxic: Britney Spears Battle for Freedom, no dia 26 de setembro. Trabalhos em torno dessa história surgem após o sucesso do documentário Framing Britney Spears, vencedor do Emmy Awards, produzido pelo The New York Times.

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