'Cada pessoa tem sua história', diz Britney Spears sobre seu documentário

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/britneyspears

A cantora Britney Spears, 39, se manifestou publicamente, pela primeira vez, sobre o documentário não-autorizado "Framing Britney Spears", produzido pelo jornal The New York Times. "Cada pessoa tem sua história e sua opinião sobre as histórias dos outros. Nós todos temos muitas vidas lindas e brilhantes!", declarou.

O filme conta a história da ascensão de Britney no mundo da fama, e como a artista foi alvo perseguido pela imprensa e mídia. Também foca no acordo judicial sob qual a cantora está, desde seu surto em 2007, que a proíbe de administrar sua própria vida e finanças e a coloca sob a tutela de seu pai, Jamie Spears.

"Lembre, não importa o quanto a gente ache que sabe sobre a vida de uma pessoa, nada se compara a própria pessoa por trás das câmeras", continuou Britney em seu Twitter. Ela também compartilhou um vídeo de sua performance de "Toxic" em 2018, e escreveu: "Eu sempre amei estar no palco, mas estou tirando um momento para aprender como ser uma pessoa normal".

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!! — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

Seu namorado, o iraniano Sam Asghari, 27, também falou sobre o documentário: "Eu sempre quis nada além do melhor para minha cara-metade e continuarei a apoiá-la em seus sonhos e na criação do futuro que ela deseja e merece", afirmou em declaração à People, "Sou grato por todo o amor e apoio que ela está recebendo de seus fãs em todo o mundo".

Um tema também abordado em "Framing Britney Spears" é a campanha #FreeBritney, que tem apoio de milhares de fãs e voltou à tona após o lançamento da produção. Os apoiadores acreditam que a cantora é refém justamente devido ao acordo judicial, e ganhou força em 2020 quando a artista pressionou seu pai para que ele deixasse o papel de tutor.

Sam também desabafou nesta terça-feira (9), sobre a conduta de Jamie Spears para com o relacionamento dos dois: "Agora é importante que as pessoas entendam que não tenho nenhum respeito por alguém que tenta controlar nosso relacionamento e [está] constantemente lançando obstáculos em nosso caminho", escreveu em um Stories.