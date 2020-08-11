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Britney Spears gastou mais de R$ 5 milhões para decidir tutela, diz site

Cantora teve gastos detalhados em processo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 18:04

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:04

A cantora Britney Spears
A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears
A cantora Britney Spears, 38, gastou mais de US$ 1 milhão (o equivalente a R$ 5,4 milhões) em taxas do processo para decidir sobre a sua tutela no ano passado. As informações são do site E! News.
Os gastos foram detalhados em novos documentos na Justiça. Segundo eles, ela pagou a consultores e advogados em 2019 o valor de US$ 1.202.504,30.
O pai dela, Jamie Spears, que tem a tutela da artista desde 2008, recebeu aproximadamente US$ 128 mil (aproximadamente R$ 700 mil) pelo papel de tutor. Essa posição foi renunciada em setembro de 2019 por conta de problemas de saúde. Até o dia 22 de agosto, quem tem a tutela legal de Britney é Jodi Montgomery.
O site aponta ainda que a cantora gastou o equivalente a quase R$ 500 mil em viagens para as ilhas Turks e Caicos e Miami. Um subsídio semanal também foi recebido por ela para que fosse gasto da maneira que ela quisesse.

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Pelo menos R$ 5 milhões foram gastos por Britney nesse período para fazer reparos na casa após danos causados por dois incêndios.
Em 2019, advogados de Britney entraram com uma medida cautelar temporária contra o ex-empresário da cantora, Sam Lutfi, que deveria ficar a pelo menos 200 metros dela.
Britney estava desde 2008 sob tutela de seu pai, Jamie Spears, quando foi hospitalizada após o episódio em que atacou o carro de um paparazzo e passou a ser considerada incapaz de administrar sua carreira e renda. Segundo o site americano TMZ, Sam Lutfi teria justamente tentando minar os termos dessa tutela, enviando mensagens de texto para a mãe de Britney, Lynne Spears, tentando convencê-la a "interromper e assumir" os cuidados da filha.

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