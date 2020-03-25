Britney Spears pede distribuição de renda e convoca greve em meio à pandemia

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Britney Spears, 38, foi às redes sociais para falar sobre a distribuição de renda e convocar uma greve.

"Durante esse período de isolamento, precisamos nos conectar agora mais do que nunca", escreveu a cantora no Instagram, nesta segunda-feira (24). "Ligue para seus entes queridos, escreva cartas virtuais de amor. Tecnologias como a comunicação virtual, o streaming e as transmissões fazem parte da colaboração da comunidade. Vamos aprender a nos beijar e nos abraçar através das ondas da web".

A publicação continua com Spears pedindo aos fãs: "Vamos nos alimentar, redistribuir riquezas, fazer greve. Vamos entender nossa própria importância, dos lugares em que devemos ficar".

A publicação repercutiu nas redes sociais e a cantora foi elogiada por muitos, mas também taxada de comunista. "Bem-vindo à família socialista e de esquerda!" disse um usuário do Twitter. "A socialista mais inesperada do mundo", disse outro.

CASOS ENTRE FAMOSOS

Celebridades de diversas partes do mundo já contraíram o novo coronavírus, e estão frequentemente fazendo alertas para as pessoas seguirem as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

No Brasil, Di Ferrero confirmou ter sido diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, afirmou estar tendo complicações pulmonares. Já a influenciadora Gabriela Pugliesi se isolou em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.

A ativista pelo direito dos animais Luisa Mell também teve disgnóstico confirmado de coronavírus. Ela havia contraído uma pneumonia junto com o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41, que também tem a doença.

Outros famosos que estiveram no casamento de Marcela Minelli também confirmaram ter contraído a doença, como a cantora Preta Gil, que foi uma das atração da festa, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano. Os três passam bem.

O teste para o Covid-19 também deu positivo para a atriz Fernanda Paes Leme. Ela confirmou o resultado em suas redes sociais e afirmou que já estava em isolamento em sua casa por conta dos sintomas. Ela disse que se sente forte e disposta, e pediu responsabilidade e consciência às pessoas.