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Apresentador da Globo com coronavírus já respira sem aparelhos

Ele chegou a participar do rodízio de apresentadores do JN pelos 50 anos do telejornal e foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19)

Publicado em 24 de Março de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 08:05
O apresentador Marcelo Magno
O apresentador Marcelo Magno Crédito: TV Globo/Reprodução
O jornalista piauiense Marcelo Magno, 37, já respira sem o auxílio de aparelhos. O hospital onde ele está internado divulgou um último boletim médico com informações mais animadoras. Ele foi diagnosticado com Covid-19.
"O paciente Marcelo Magno Ribeiro Barbosa foi extubado na tarde de hoje. No momento, encontra-se em vigilância respiratória e segue em monitorização contínua. Está consciente e interagindo. Mantém demais sinais vitais dentro da normalidade", informou Marcelo Burlamarque Nunes, diretor médico do Grupo Med Imagem (GMI), ao UOL.
Magno, que participou de rodízio de apresentadores do Jornal Nacional no último dia 7 de março, está internado com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Teresina.
Ele chegou a participar do rodízio de apresentadores do JN pelos 50 anos do telejornal e foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19).
A emissora TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena desde a última sexta-feira (20).

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Claudinei Moreira da Silva, diretor de jornalismo da TV Clube, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo, na sexta, que o mais provável é que o jornalista tenha sido infectado no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma conexão demorada para retornar ao Piauí.

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