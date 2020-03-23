Luisa Mell confirma estar com coronavírus e teme pelo filho de cinco anos

A ativista Luisa Mell Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell

A ativista pelo direito dos animais Luisa Mell, 41, teve disgnóstivo confirmado de coronavírus. Ela havia contraído uma pneumonia junto com o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41.

De acordo com ela, não há mais exames a serem feitos e, com isso, não é possível saber se o filho dela, Enzo, 5, está com coronavírus.

"Eu e meu marido temos certeza, e agora não estão mais fazendo exames. Meu filho e minha babá podem estar contaminados. Está todo mundo preso em casa e eu estou separada deles", diz.

Pelas redes sociais, Luisa fez um desabafo e um apelo para que todos se cuidem e não vão às ruas.