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Covid-19

Luisa Mell confirma estar com coronavírus e teme pelo filho de cinco anos

A ativista pelo direito dos animais de 41 anos  fez um desabafo pelas redes sociais e um apelo para que todos se cuidem e não vão às ruas

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:36
A ativista Luisa Mell Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell
 A ativista pelo direito dos animais Luisa Mell, 41, teve disgnóstivo confirmado de coronavírus. Ela havia contraído uma pneumonia junto com o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41.
De acordo com ela, não há mais exames a serem feitos e, com isso, não é possível saber se o filho dela, Enzo, 5, está com coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Eu e meu marido temos certeza, e agora não estão mais fazendo exames. Meu filho e minha babá podem estar contaminados. Está todo mundo preso em casa e eu estou separada deles", diz.
Pelas redes sociais, Luisa fez um desabafo e um apelo para que todos se cuidem e não vão às ruas.
"Queria agradecer às milhares de mensagens de afeto, amor e compaixão. Uma coisa que dá força para a gente em momento difícil. Meu marido está internado em hospital. Pessoas precisam parar de pensar só na economia. O que importa mesmo é a vida. Peço a vocês salvarem as vidas humanas. Fiquem em casa e se cuidem", desabafou.

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