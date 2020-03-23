Coronavírus: "Números estão subindo rápido", diz capixaba nos EUA

A decoradora capixaba Laise Perin Andrade, 54, mora há 15 anos, na Flórida, EUA, com a família e está muito preocupada com a pandemia do coronavírus. "O número de infectados e mortos está crescendo pela falta de cumprimento da recomendação de ficar em casa", conta. "Acabam de descobrir um exame novo que o resultado sai em 45 minutos. Isso aumentará muito a quantidade de novos resultados positivos. Já estão fazendo esses exames em alguns locais na Flórida, nos parques e locais de exame como o estacionamento do estádio Hard Rock". O país tem 40 mil casos diagnosticados e 472 mortes.
Como estão as coisas por aí?
No começo da pandemia, até uma semana atrás, a corrida era aos supermercados, com medo de faltar comida , como é a nossa realidade em todos os anos com furacão, acho que as pessoas temiam faltar tudo... Mas agora as pessoas estão bem conscientes com a triste realidade. Faltavam exames, então creio que muitas pessoas que estavam com o vírus, não foram diagnosticadas e continuaram saindo normalmente e isso agravou a quantidade de casos, principalmente na minha [area Broward. Hoje as filas de exames já estão em todos os condados , e os exames estão sendo feitos no carro, por drive thru. Temos 124 casos só em Broward e 113 em Miami Dade, mas o número de casos está sbindo muito rápido. As pessoas que estavam aqui de outros estados relutaram muito para entender , que teriam que abrir mão do lazer e festa.
Você tem saído de casa?
Só pra o necessário. No trabalho está tudo parado. Só estão abertos comércios e serviços de extrema necessidade, como supermercados, farmácias, padarias e hospitais.
Tem clima de pânico?
Tem clima de panico sim, as pessoas estão com medo. É normal ouvir: “não se aproxime muito, por favor”
As ruas estão vazias?
As ruas estão vazias . Os supermercados estão começando a ficar vazios, mas as filas de lojas de atacados estao gigantes ... odos os eventos programados foram cancelados, praias fechadas, cassinos fechados , academias, parques, clubes e qualquer atividade que envolva mais de 10 pessoas .
Qual é o recado para quem está aqui?
Não saiam de casa, é muito mais sério do que estamos vendo na mídia. Melhor prevenir, antes que seja tarde demais.