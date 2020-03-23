Coronavírus: "Números estão subindo rápido", diz capixaba nos EUA

No começo da pandemia, até uma semana atrás, a corrida era aos supermercados, com medo de faltar comida , como é a nossa realidade em todos os anos com furacão, acho que as pessoas temiam faltar tudo... Mas agora as pessoas estão bem conscientes com a triste realidade. Faltavam exames, então creio que muitas pessoas que estavam com o vírus, não foram diagnosticadas e continuaram saindo normalmente e isso agravou a quantidade de casos, principalmente na minha [area Broward. Hoje as filas de exames já estão em todos os condados , e os exames estão sendo feitos no carro, por drive thru. Temos 124 casos só em Broward e 113 em Miami Dade, mas o número de casos está sbindo muito rápido. As pessoas que estavam aqui de outros estados relutaram muito para entender , que teriam que abrir mão do lazer e festa.