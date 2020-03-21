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Renata Rasseli

Coronavírus: "Clima de medo, silêncio e luto", diz capixaba em Lisboa

A estudante Poliana Calegário André, que mora há três anos em Portugal, conta como está o clima da pandemia da coronavírus no país

Publicado em 21 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Poliana Calegario André, capixaba de Vitória, moradora de Lisboa, fala sobre a pandemia do coronavírus Crédito: Divulgação
A estudante capixaba Poliana Calegario André, de 26 anos, mora há três anos em Lisboa, capital de Portugal, e acompanha a pandemia do coronavírus na Europa e do Brasil. "Não é fácil ver tudo isso acontecendo estar longe do seu lar", conta.  "Não saiam de casa, por favor, não façam isso, a melhor forma de combater é a quarentena".

Qual a sensação por aí?

A sensação é de muito medo, incerteza, silêncio e luto.

Você tem saído de casa?

Apenas para ir fazer compras ao supermercado, mas tenho ido bem pouco.

Como tem sido em relação ao trabalho/estudo?

Já faz mais que uma semana que as escolas fecharam, a minha por exemplo volta as aulas na próxima segunda-feira (23 de março), porém pelo método e-learning, que são aulas online, amigos meus que trabalham todos pararam esta semana, está tudo fechado exceto, supermercados, farmácias, hospitais.

Tem clima de pânico?

No início, quando viram que era sério e se alastrava rápido, sim, todos ficaram com medo.

Você está com medo?

Sim, muito medo, não é fácil ver tudo isso acontecendo estar longe do seu lar.

As ruas estão vazias? Como está o comércio ?

Sim, está tudo completamente vazio, ruas fantasmas, às vezes quando vou a janela do meu quarto sinto o coração apertado, ver esse silêncio e ninguém. O comércio está fechado, aqui as pessoas na minha opinião tomaram consciência rápido.

O que teria a dizer pra quem está aqui?

Eu diria para as pessoas brincarem menos e terem mais consciência, muitas pessoas estão morrendo aqui, está muito triste a situação, não saiam de casa, por favor, não façam isso, a melhor forma de combater é a quarentena, vamos nos ajudar.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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