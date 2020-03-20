Morte por coronavírus é semelhante a afogamento, diz médico

"A maior parte da população sai disso sem menores problemas. Na China, a mortalidade gira em torno de 1% a 2% do grupo total. Na Itália, em torno de 7% do grupo total. Mas o problema é que eu fico 12 dias sem sintomas da doença. Se eu seguir o raciocínio de que não sou grupo de risco, porque não tenho 80 anos, não tenho doença grave e posso sair na rua, vou encostar onde tem a doença, vou passar para o meu vizinho e ele é filho de um senhor de 80 anos que vai parar. O raciocínio do que pega menos em mim ou eu não fico grave, é um raciocínio super perigoso. É o raciocínio que manteve a Itália na rua por dias achando que isso era um caso gripal e hoje eles vivem uma catástrofe"