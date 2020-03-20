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Covid-19

Mortes pelo coronavírus ultrapassam 10 mil no mundo

China tem 3.245 vítimas fatais, porém, Itália ultrapassa o número de mortes

Publicado em 20 de Março de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 09:40
Coronavírus (covid-19) avança no mundo. Crédito: Cottonbro/ Pexels
O número de mortes em decorrência do coronavírus chega a 10.031, segundo a universidade norte-americana Johns Hpkins.
A maior parte dos óbitos está registrada na Itália, que nesta quinta-feira (19) superou a China.
Somente nas últimas 24 horas, a Itália aumentou em 427, para 3.405, ultrapassando o total de mortes até agora registradas na China, disseram autoridades nesta quinta-feira. A China tem 3.245 vítimas fatais.
Assim como a Itália, a Espanha também viu o número de mortos disparar com 235 óbitos em um só dia.
O chefe de emergências sanitárias do país, Fernando Simon anunciou, nesta sexta-feira, um total 1.002 mortes em decorrência da covid-19 - ante 767 pessoas no dia anterior.
Brasil registrou ao menos sete mortes entre terça e quinta-feira. São cinco óbitos em São Paulo e dois, no Rio de Janeiro.

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