Mortes pelo coronavírus ultrapassam 10 mil no mundo

Coronavírus (covid-19) avança no mundo. Crédito: Cottonbro/ Pexels

O número de mortes em decorrência do coronavírus chega a 10.031, segundo a universidade norte-americana Johns Hpkins.

A maior parte dos óbitos está registrada na Itália, que nesta quinta-feira (19) superou a China

Somente nas últimas 24 horas, a Itália aumentou em 427, para 3.405, ultrapassando o total de mortes até agora registradas na China, disseram autoridades nesta quinta-feira. A China tem 3.245 vítimas fatais.

Assim como a Itália, a Espanha também viu o número de mortos disparar com 235 óbitos em um só dia.