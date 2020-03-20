Coronavírus no ES: governo mantém tratamento a pacientes crônicos

Secretaria da Saúde vai contratar médicos e outros profissionais de saúde para fazer frente ao avanço do coronavírus no ES Crédito: Pixabay

Depois que o governo do Estado anunciou a suspensão de cirurgias e consultas eletivas para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) em território capixaba, pacientes crônicos mostraram-se apreensivos com a possibilidade de ficar sem atendimento. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) assegurou nesta quinta-feira (19) que a interrupção de serviços será apenas nos casos em que não há urgência na prestação da assistência.

Portanto, segundo o secretário Nésio Fernandes, pessoas com insuficiência renal, que realizam hemodiálise, ou fibrose cística, por exemplo, terão garantidos o seu atendimento nos hospitais da rede estadual. Uma portaria será publicada nesta sexta-feira (20) com todos as medidas adotadas até o momento na oferta de serviços de saúde.

Neste documento estarão detalhadas as regras para a suspensão das cirurgias e consultas eletivas, cuja validade estimada é de 120 dias. Ainda não há previsão do número de atendimentos que serão adiados. Também estarão relacionados todos os hospitais de referência para receber os pacientes com coronavírus.

CONTRATAÇÃO

Para garantir a assistência adequada a todos, devido ao aumento da demanda na rede hospitalar, a Sesa vai fazer a contratação imediata de 500 profissionais de saúde, entre os quais médicos e enfermeiros. São trabalhadores que já haviam participado de processo seletivo e estavam em um cadastro de reserva do órgão.

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