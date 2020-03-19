Consultas e cirurgias são suspensas por 120 dias na rede estadual

A pandemia de coronavírus obrigou o Estado a suspender as consultas e cirurgias eletivas Crédito: Unsplash

Entre as medidas restritivas anunciadas nesta quarta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, está a suspensão de consultas e cirurgias eletivas na rede estadual a partir da próxima semana. A previsão é de que a medida tenha validade por 120 dias.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que ainda não tem previsão do número de atendimentos que serão suspensos, mas ressalta que o momento é grave e o objetivo é proteger as 4 milhões de pessoas que moram no Espírito Santo e que poderiam ter a vida sob risco com a pandemia da Covid-19.

"São medidas difíceis de serem tomadas por parte das autoridades, mas necessárias para resguardar a todos que poderiam se tornar vítimas do coronavírus", argumenta.

Nésio Fernandes observa que todas as iniciativas do governo devem ser acompanhadas de cuidados individuais, como manter-se em casa e evitar contato físico com outras pessoas, para que a crise seja superada o mais breve possível.

Contudo, a curva de crescimento da doença deve seguir até junho pelas projeções do Ministério da Saúde e, por essa razão, a previsão é de que os procedimentos eletivos na rede estadual fiquem suspensos por 120 dias.