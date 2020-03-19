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Covid-19

Consultas e cirurgias são suspensas por 120 dias na rede estadual

Esse é o prazo estimado se a curva de crescimento da doença estacionar no mês de junho, como previsto pelo Ministério da Saúde

Publicado em 19 de Março de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 08:00
A pandemia de coronavírus obrigou o Estado a suspender as consultas e cirurgias eletivas Crédito: Unsplash
Entre as medidas restritivas anunciadas nesta quarta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, está a suspensão de consultas e cirurgias eletivas na rede estadual a partir da próxima semana. A previsão é de que a medida tenha validade por 120 dias. 
O  secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que ainda não tem previsão do número de atendimentos que serão suspensos, mas ressalta que o momento é grave e o objetivo é proteger as 4 milhões de pessoas que moram no Espírito Santo e que poderiam ter a vida sob risco com a pandemia da Covid-19.
"São medidas difíceis de serem tomadas por parte das autoridades, mas necessárias para resguardar a todos que poderiam se tornar vítimas do coronavírus", argumenta.

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Nésio Fernandes observa que todas as iniciativas do governo devem ser acompanhadas de cuidados individuais, como manter-se em casa e evitar contato físico com outras pessoas, para que a crise seja superada o mais breve possível.
Contudo, a curva de crescimento da doença deve seguir até junho pelas projeções do Ministério da Saúde e, por essa razão, a previsão é de que os procedimentos eletivos na rede estadual fiquem suspensos por 120 dias.
Após o período mais crítico, os agendamentos serão retomados e as pessoas afetadas pelo adiamento terão prioridade; elas não vão para o final da fila, garante Nésio Fernandes. 

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