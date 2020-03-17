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Covid-19

Coronavírus: ES constrói 10 leitos em 15 dias e fala em adiar cirurgias

Governo deve finalizar ainda nesta semana as obras para a abertura de 10 novos leitos no Hospital Jayme Santos Neves

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:32
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves: leitos devem ser entregues nesta semana  Crédito: Fernando Madeira
O Governo do Estado deve finalizar ainda nesta semana as obras para a abertura de 10 novos leitos no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A construção das vagas foi iniciada na semana passada e faz parte de um plano estadual que antecipou a construção de 120 leitos, a serem entregues gradativamente, para ajudar a conter o contágio por coronavírus no Espírito Santo. Outra opção na mesa é o adiamento de cirurgias para garantir mais vagas em UTIs.
Segundo o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, os projetos já faziam parte do planejamento do Estado, mas foram antecipados por conta do avanço do Covid-19. A empresa responsável pelas obras estuda colocar funcionários para trabalhar durante o período noturno para entregar os leitos antes do prazo.
Em 30 dias, serão entregues novos leitos de isolamento no Hospital Dório Silva. No total serão 120 vagas construídas pelo Estado em 90 dias. Além disso, outros 10 leitos serão construídos por recursos anunciados nesta segunda-feira (16) pelo Ministério da Saúde. O Governo Federal, de acordo com Nésio, já solicitou que o Estado aponte em qual hospital as vagas serão criadas.
São vagas que estão sendo construídas dentro de um planejamento iniciado em fevereiro, onde foram definidos os casos prioritários. Serão obras entregues em 15, 30, 60 e 90 dias. Mesmo que não seja suficiente, já estamos em contato com hospitais particulares e instituições filantrópicas para contratar leitos privados. Também estão sendo avaliados adiamentos de cirurgias eletiva, caso haja emergência por leitos, afirma.

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