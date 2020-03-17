Coronavírus: ES constrói 10 leitos em 15 dias e fala em adiar cirurgias

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves: leitos devem ser entregues nesta semana Crédito: Fernando Madeira

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A construção das vagas foi iniciada na semana passada e faz parte de um plano estadual que antecipou a construção de 120 leitos, a serem entregues gradativamente, para ajudar a conter o contágio por O Governo do Estado deve finalizar ainda nesta semana as obras para a abertura de 10 novos leitos no, na Serra. A construção das vagas foi iniciada na semana passada e faz parte de um plano estadual que antecipou a construção de 120 leitos, a serem entregues gradativamente, para ajudar a conter o contágio por coronavírus no Espírito Santo . Outra opção na mesa é o adiamento de cirurgias para garantir mais vagas em UTIs.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, os projetos já faziam parte do planejamento do Estado, mas foram antecipados por conta do avanço do Covid-19. A empresa responsável pelas obras estuda colocar funcionários para trabalhar durante o período noturno para entregar os leitos antes do prazo.

Em 30 dias, serão entregues novos leitos de isolamento no Hospital Dório Silva. No total serão 120 vagas construídas pelo Estado em 90 dias. Além disso, outros 10 leitos serão construídos por recursos anunciados nesta segunda-feira (16) pelo Ministério da Saúde. O Governo Federal, de acordo com Nésio, já solicitou que o Estado aponte em qual hospital as vagas serão criadas.