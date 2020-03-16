Coronavírus: veja como ficam as aulas nas escolas particulares do ES

Promotora de Justiça que participou da reunião, Inês Thomé Poldi Taddei explicou que apesar de a medida ter caráter recomendatório para as escolas particulares, a expectativa é que ela seja seguida. Fica a critério de cada colégio como a suspensão vai acontecer. Ela não é obrigatória, mas houve um acordo após a deliberação, esclareceu.