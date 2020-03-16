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Sem aglomerações

Coronavírus: veja como ficam as aulas nas escolas particulares do ES

Poder público e entidades chegaram a um acordo na tarde desta segunda-feira (16) para que as aulas sejam suspensas na rede pública e privada

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:15
Pandemia do Covid-19 deve paralisar as aulas em todas as escolas do ES  Crédito: Freepik
As aulas nas escolas particulares do Espírito Santo também devem ser suspensas nos próximos dias, seguindo uma orientação do Governo do Estado e também do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), que chegaram a um acordo durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (16).
De acordo com a nota oficial do Sinepe-ES, a previsão é que as atividades na rede privada sejam interrompidas a partir da próxima segunda-feira (23), por um período de 15 dias. Durante esta semana, os centros de ensino deverão se adequar à medida, orientar os pais e reforçar todos os protocolos de higiene e proteção contra o novo coronavírus.
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Promotora de Justiça que participou da reunião, Inês Thomé Poldi Taddei explicou que apesar de a medida ter caráter recomendatório para as escolas particulares, a expectativa é que ela seja seguida. Fica a critério de cada colégio como a suspensão vai acontecer. Ela não é obrigatória, mas houve um acordo após a deliberação, esclareceu.
A medida vai ao encontro do que foi estabelecido para as escolas estaduais, que já terão as aulas suspensas a partir desta terça-feira (17), conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A partir da próxima semana, também haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho, alterando o calendário escolar inicialmente previsto.

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Esse cronograma estadual também deverá ser adotado por todos os municípios do Estado, que foram representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES). Entre a prefeituras que já sinalizaram a suspensão estão as de Vitória, Viana, Linhares, Colatina, São Mateus, Sooretama, Aracruz e João Neiva.

FIQUEM EM CASA

Em entrevista concedida à TV Gazeta na noite desta segunda-feira (16), o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou a importância desses alunos cujas aulas foram suspensas permanecerem em casa. Não adianta esses jovens ficarem circulando pelas ruas. É muito importante evitar aglomerações e ficar em casa, defendeu.

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