Coronavírus: veja como ficam as aulas nas escolas particulares do ES

As aulas nas escolas particulares do Espírito Santo também devem ser suspensas nos próximos dias, seguindo uma orientação do Governo do Estado e também do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), que chegaram a um acordo durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (16).
De acordo com a nota oficial do Sinepe-ES, a previsão é que as atividades na rede privada sejam interrompidas a partir da próxima segunda-feira (23), por um período de 15 dias. Durante esta semana, os centros de ensino deverão se adequar à medida, orientar os pais e reforçar todos os protocolos de higiene e proteção contra o novo coronavírus.
Promotora de Justiça que participou da reunião, Inês Thomé Poldi Taddei explicou que apesar de a medida ter caráter recomendatório para as escolas particulares, a expectativa é que ela seja seguida. Fica a critério de cada colégio como a suspensão vai acontecer. Ela não é obrigatória, mas houve um acordo após a deliberação, esclareceu.
A medida vai ao encontro do que foi estabelecido para as escolas estaduais, que já terão as aulas suspensas a partir desta terça-feira (17), conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A partir da próxima semana, também haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho, alterando o calendário escolar inicialmente previsto.
Esse cronograma estadual também deverá ser adotado por todos os municípios do Estado, que foram representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES). Entre a prefeituras que já sinalizaram a suspensão estão as de Vitória, Viana, Linhares, Colatina, São Mateus, Sooretama, Aracruz e João Neiva.
FIQUEM EM CASA
Em entrevista concedida à TV Gazeta na noite desta segunda-feira (16), o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou a importância desses alunos cujas aulas foram suspensas permanecerem em casa. Não adianta esses jovens ficarem circulando pelas ruas. É muito importante evitar aglomerações e ficar em casa, defendeu.