Por coronavírus, Festa da Penha 2020 será virtual

Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ

Após reunião da Comissão Organizadora da Festa da Penha, ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (16), ficou decidido que o evento, maior celebração religiosa do Espírito Santo, em virtude da pandemia do coronavírus, será realizado no formato virtual interativo. Em 2020 a festividade completa 450 anos e a nova programação e atrações estão sendo definidas.

De acordo com a Comissão, estão confirmadas as transmissões do Oitavário e das missas em diversas plataformas. Já as romarias serão transferidas e a nova data será definida após o fim das restrições impostas para reunião de pessoas. A Festa da Penha, portanto, não acontecerá no formato tradicional nesta edição 2020, atendendo, desta forma, as autoridades nacionais e internacionais de saúde.

ENTENDA O FORMATO

A festividade, que acontece entre os dias 12 a 20 de abril, celebra os 450 anos de uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. O evento pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração.

A grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande já havia confirmado a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente. Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, explicou que a perspectiva é oferecer um canal na internet para os fiéis poderem acompanhar as celebrações.

Em nota, a Comissão Organizadora já havia afirmado que a segurança dos fiéis é mais importante, mas todos devem ter a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções, e por isso, a festa será realizada de maneira virtual. Confira a nota na íntegra, formulada anteriormente à confirmação da forma virtual do evento: