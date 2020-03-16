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Evento religioso

Por coronavírus, Festa da Penha 2020 será virtual

Em 2020 a festividade completa 450 anos e a nova programação e atrações estão sendo definidas; De acordo com a Comissão, estão confirmadas as transmissões do Oitavário e das missas em diversas plataformas

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:52
Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ
Após reunião da Comissão Organizadora da Festa da Penha, ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (16), ficou decidido que o evento, maior celebração religiosa do Espírito Santo, em virtude da pandemia do coronavírus, será realizado no formato virtual interativo. Em 2020 a festividade completa 450 anos e a nova programação e atrações estão sendo definidas.
De acordo com a Comissão, estão confirmadas as transmissões do Oitavário e das missas em diversas plataformas. Já as romarias serão transferidas e a nova data será definida após o fim das restrições impostas para reunião de pessoas. A Festa da Penha, portanto, não acontecerá no formato tradicional nesta edição 2020, atendendo, desta forma, as autoridades nacionais e internacionais de saúde.

ENTENDA O FORMATO

A festividade, que acontece entre os dias 12 a 20 de abril, celebra os 450 anos de uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. O evento pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração.
A grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande já havia confirmado a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente. Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, explicou que a perspectiva é oferecer um canal na internet para os fiéis poderem acompanhar as celebrações.
Em nota, a Comissão Organizadora já havia afirmado que a segurança dos fiéis é mais importante, mas todos devem ter a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções, e por isso, a festa será realizada de maneira virtual. Confira a nota na íntegra, formulada anteriormente à confirmação da forma virtual do evento:
Desde abril de 2019, a organização da Festa da Penha vem trabalhando para fazer uma belíssima homenagem nesta edição em que o evento completa 450 anos. Sabemos do empenho e dedicação de cada voluntário e profissional envolvido nesse projeto de fé e devoção. Pensando neles e nos devotos de Nossa Senhora, a 30 dias do evento, a festa está pronta e foi apresentada ao público nesta quinta-feira (12). No entanto, nada nos é mais caro do que a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos nessa manifestação de amor. Nesse sentido, manteremos o evento, rezaremos e homenagearemos à Nossa Senhora das Alegrias. Porém, se necessário for para garantir a segurança dos fiéis, buscaremos fazer isso de forma virtual. Nossas equipes já estão empenhadas no desejo de oferecer o que há de mais moderno e acessível aos devotos de Nossa Senhora da Penha para que estes tenham a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções. Pedimos a compreensão da sociedade capixaba ao mesmo tempo em que garantimos que estamos trabalhando para que todos tenham a oportunidade de prestar suas homenagens à padroeira de forma segura. A Festa da Penha, aos 450 anos, ainda é capaz de surpreender aos capixabas. Em breve traremos as novidades.

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