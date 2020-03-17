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Coronavírus

Hospitais particulares são orientados a cancelar cirurgias

Recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é para para liberar leitos para pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) e evitar que pessoas saudáveis frequentem unidades de saúde e sejam contaminadas

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:59
 Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Para liberar leitos para pacientes infectados pelo novo coronavírus  (Covid-19) e  evitar que pessoas saudáveis frequentem unidades de saúde e sejam contaminadas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) orientou que hospitais da rede particular adiem consultas, exames ou cirurgias que não se enquadrem em casos de urgência e emergência.
O governo do Espírito Santo já havia divulgado que analisa cancelar cirurgias eletivas na rede pública, diante do quadro de pandemia da doença. No Estado, há oito casos confirmados de coronavírus e outros 134 em investigação.  
Em comunicado, a  ANS destacou também  a importância do isolamento social e da adoção de formas de comunicação à distância para que o processo de contaminação desacelere. A agência orienta que o beneficiário evite circular pelas ruas e se dirigir a unidades de saúde se não houver necessidade, "dando preferência a se aconselhar com seu médico ou fazer contato com sua operadora do plano de saúde por telefone ou usando outras tecnologias que possibilitem, de forma não presencial, a troca de informações para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças". 
A ANS ressaltou ainda que o exame para detecção do novo coronavírus foi incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde na última sexta-feira (13).  Segundo o órgão, os beneficiários devem se comunicar com suas operadoras para saber em que casos e como fazer o teste ou onde buscar atendimento se estiverem com a doença.

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