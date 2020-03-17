Hospitais particulares são orientados a cancelar cirurgias

Em comunicado, a ANS destacou também a importância do isolamento social e da adoção de formas de comunicação à distância para que o processo de contaminação desacelere. A agência orienta que o beneficiário evite circular pelas ruas e se dirigir a unidades de saúde se não houver necessidade, "dando preferência a se aconselhar com seu médico ou fazer contato com sua operadora do plano de saúde por telefone ou usando outras tecnologias que possibilitem, de forma não presencial, a troca de informações para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças".