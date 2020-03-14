Aplicativo do Ministério da Saúde identifica sintomas do coronavírus

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo para ajudar a população a obter mais informações sobre o coronavírus e orientar sobre sintomas, prevenção, entre outras funcionalidades. O app Coronavírus - SUS é gratuito está disponível para celulares com sistema android e IOS.
A ideia é aumentar a conscientização da população sobre o novo coronavírus e oferecer formas de ajudar o usuário a saber como procurar ajuda e até como reconhecer sintomas da doença.
Há também um mapa indicando unidades de saúde, um cruzamento dos sintomas do usuário com as características da doença e a devida indicação para uma um serviço de saúde mais próximo da sua localização, caso esse cruzamento indique a necessidade de serviço médico para verificação.
As notícias do Ministério da Saúde sobre coronavírus também são relacionadas no app que também disponibiliza notificações dos assunto. A Gazeta também disponibiliza informações sobre a doença por meio do Whatsapp. Clique aqui para entrar num dos grupos.
Para baixar:
Android: https://leia.ag/appsusandroid