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Tecnologia

Aplicativo do Ministério da Saúde identifica sintomas do coronavírus

Além disso, o app Coronavírus - SUS indica unidade de saúde mais próxima caso o serviço aponte a necessidade de auxílio médico

Publicado em 14 de Março de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 12:42
App do Ministério da Saúde ajuda a identificar coronavírus Crédito: Reprodução 
O Ministério da Saúde lançou um aplicativo para ajudar a população a obter mais informações sobre o coronavírus e orientar sobre sintomas, prevenção, entre outras funcionalidades. O app Coronavírus - SUS é gratuito está disponível para celulares com sistema android e IOS. 
A ideia é aumentar a conscientização da população sobre o novo coronavírus e oferecer formas de ajudar o usuário a saber como procurar ajuda e até como reconhecer sintomas da doença.

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Há também um mapa indicando unidades de saúde, um cruzamento dos sintomas do usuário com as características da doença e a devida indicação para uma um serviço de saúde mais próximo da sua localização, caso esse cruzamento indique a necessidade de serviço médico para verificação. 
As notícias do Ministério da Saúde sobre coronavírus também são relacionadas no app que também disponibiliza notificações dos assunto. A Gazeta também disponibiliza informações sobre a doença por meio do Whatsapp. Clique aqui para entrar num dos grupos.

Para baixar:

Android:  https://leia.ag/appsusandroid
IOS:  https://leia.ag/appsusios

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