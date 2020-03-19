Vitória Apart Hospital , na Serra, dará prioridade a cirurgias cardíacas e oncológicas Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - hospitais particulares suspendem cirurgias e exames

Diante do avanço dos casos do novo coronavírus (Covid-19) no Estado e a possibilidade de agravamento de alguns pacientes, alguns hospitais privados passar a adotar medidas preventivas, como suspensão de cirurgias eletivas (sem urgência) e exames, a fim de garantir leitos para os infectados pela doença. A medida atende também uma recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula os planos de saúde no país.

Veja Também Consultas e cirurgias são suspensas por 120 dias na rede estadual

A Unimed Vitória, seguindo as diretrizes estabelecidas pela ANS nesta terça-feira (17), recomenda que os médicos suspendam temporariamente os exames e cirurgias que não se enquadrem em casos de urgência e emergência. Segundo informou a assessoria de imprensa, o objetivo é liberar leitos para possíveis pacientes infectados pelo novo coronavírus, assim como evitar que pessoas saudáveis frequentem unidades de saúde e corram o risco de se contaminar.

O Vitória Apart Hospital afirma, também por meio da assessoria, que está seguindo recomendação de órgãos competentes e orientando convênios, prestadores e médicos no sentido de adiar cirurgias que não se enquadrem em casos de urgência e emergência.

"A prioridade seria a realização de cirurgias cardíacas e oncológicas. Apesar do hospital contar com estrutura e dispor de um plano de contingência coordenado por uma equipe de infectologistas, o objetivo é destinar ainda mais leitos para atendimento de possíveis casos de coronavírus e, principalmente, preservar pacientes e profissionais, contribuindo para evitar a proliferação da doença", destaca, em nota, o hospital.

O São Bernardo Apart Hospital (SBAH) e a operadora São Bernardo Saúde informam, pela assessoria, que têm adotado as medidas de segurança epidemiológica orientadas pelo Ministério da Saúde e ANS.

"As consultas, exames e cirurgias eletivas têm sido adiadas com objetivo de garantir a segurança dos pacientes de acordo com a demanda, e também assegurar a disponibilidade de leitos e vagas para atendimento aos infectados pelo Covid-19. As visitas a pacientes internados também têm sido restringidas na finalidade reduzir a ocupação do hospital de maneira segura e responsável, liberando o fluxo de atendimento para os casos que por ora vierem acontecer", ressalta, em nota, acrescentando que a diretoria e a equipe assistencial têm se reunido diariamente para monitorar a evolução da doença no Estado, e está preparada para realizar os atendimentos.

A Unimed Noroeste Capixaba informa que criou um Comitê de Crise para avaliar e aplicar, quando necessárias, as orientações enviadas pela ANS e pelo ministério. "A cooperativa trabalha para manter o atendimento adequado e com segurança aos seus pacientes. Não está descartada a possibilidade de suspensão das cirurgias eletivas. Qualquer mudança será previamente comunicada", afirma a assessoria.

Crédito: Grupo Meridional/Divulgação

AGENDA MANTIDA

Outros hospitais ainda mantêm a programação de atendimento, como é o caso da Rede Meridional, que reúne sete unidades (Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra e São Mateus) que realizam procedimentos de baixa e alta complexidades.

"A Rede Meridional informa que as cirurgias, exames e procedimentos agendados estão mantidos até o momento, a fim de resguardar o adequado acompanhamento aos pacientes em geral. Afirma, também, que está atenta e acompanhando todos os desdobramentos da pandemia que atingiu o mundo e que essa decisão pode ser reavaliada a qualquer tempo, a depender da evolução da doença", diz a assessoria.

O Vila Velha Hospital também vai manter cirurgias eletivas agendadas, e ressalta que não registra atualmente qualquer caso de internação por contaminação do coronavírus. A assessoria reforça que a ampliação da infraestrutura também garantiu o aumento na oferta de leitos, passando de 250 para 305, com mais 195 em estágio pré-operacional e dos quais 30 são de terapia intensiva e mais sete salas cirúrgicas.

Veja Também Saiba onde estão os 120 leitos no ES para casos de coronavírus