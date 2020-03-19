Exame de sangue é realizado nos pacientes com suspeito de infecção por coronavírus Crédito: Kasvi

Your browser does not support the audio element. A cada 11 testes, um dá resultado positivo para coronavírus no ES

A evolução do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo indica que, para cada 11 pacientes que fazem o teste, um dá resultado positivo. Mantendo esse ritmo, até a próxima semana o Estado deverá ter 40 casos confirmados da doença. Hoje, são 11 - um em Linhares e o restante na Grande Vitória.

A projeção é do secretário Nésio Fernandes que, diante do número de casos suspeitos revelado no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta para um crescimento significativo nos próximos dias, mesmo com as medidas de prevenção e controle da doença implementadas pelo governo.

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Nésio Fernandes também avalia que, diante do quadro em outros Estados, em breve o Espírito Santo também vai registrar a transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível identificar de onde partiu a contaminação. Atualmente, o Estado encontra-se no nível de transmissão local, referente ao paciente de Linhares que se contaminou em território capixaba ao manter contato com uma pessoa doente.