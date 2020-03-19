Vitória tem quatro casos confirmados de coronavírus, diz prefeito

O prefeito de Vitória Luciano Rezende Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, divulgou na noite desta quarta-feira (18) que Vitória tem quatro casos confirmados de coronavírus. São as primeiras confirmações da doença na Capital, e divulgadas todas de uma vez.

Os 4 casos estão inclusos nos 11 divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (18). Ao todo, são 127 casos suspeitos em Vitória e 75 em investigação, segundo Luciano Rezende.

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Coronavírus: Boletim epidemiológico de Vitória-ES. 18/3/20, 20:29h.

-04 (primeiros) casos confirmados.

-127 casos suspeitos

-30 descartados

-75 Aguardando resultado

-2 paciente internados — Luciano Rezende (@LucianoRezende) March 18, 2020

BOLETIM DA SESA

De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), divulgado na noite desta quarta-feira (18), são 372 casos investigados. Foram realizadas 497 notificações, sendo que 114 já foram descartadas.

Dos 11 casos confirmados no Estado, 10 estão na região metropolitana e um na região central. Apenas um deles foi identificado como transmissão local.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.