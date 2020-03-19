O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, divulgou na noite desta quarta-feira (18) que Vitória tem quatro casos confirmados de coronavírus. São as primeiras confirmações da doença na Capital, e divulgadas todas de uma vez.
Os 4 casos estão inclusos nos 11 divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (18). Ao todo, são 127 casos suspeitos em Vitória e 75 em investigação, segundo Luciano Rezende.
Vitória tem quatro casos confirmados de coronavírus, diz prefeito
O prefeito ainda informou que dois pacientes estão internados. A informação, porém, não foi confirmada pela Sesa, que disse que não há casos de internação no Estado durante coletiva realizada nesta quarta-feira (18).
BOLETIM DA SESA
De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), divulgado na noite desta quarta-feira (18), são 372 casos investigados. Foram realizadas 497 notificações, sendo que 114 já foram descartadas.
Dos 11 casos confirmados no Estado, 10 estão na região metropolitana e um na região central. Apenas um deles foi identificado como transmissão local.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.