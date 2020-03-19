Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decreto

Casagrande determina fechamento de shoppings no ES por coronavírus

Medida vale por 15 dias e começa a valer nesta quinta-feira (19). Objetivo é controlar a propagação do vírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 21:21
Consumidores fazendo compras em shopping no ES Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) determinou na noite desta quarta-feira (18) o fechamento de todos os shopping centers do Espírito Santo por 15 dias. A medida  vale a partir desta quinta (19) e é mais uma para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado.

Veja Também

Coronavírus: governo do ES determina o fechamento de academias

O decreto foi anunciado através das redes sociais, em que Casagrande disse, em um primeiro momento, que se tratava de uma recomendação:
A assessoria de imprensa do governador, porém, informou que trata-se de uma determinação. Nesta quarta, outras medidas já haviam sido anunciadas pelo governo do Estado para controlar o vírus, como a proibição de abertura de academias de ginástica e antecipação de férias de servidores.

Veja Também

Supermercados do ES querem limitar número de clientes e de itens vendidos

Coronavírus: empresas do ES dão férias coletivas e estudam demissão voluntária

Mais cedo, em entrevista coletiva, Casagrande havia dito que ainda estava avaliando a possibilidade de determinar o fechamento dos shoppings, mas que não tinha tomado uma decisão. Ele disse ainda que estava mantendo contato com os gestores dos shoppings.
A medida adotada pelo governo do Espírito Santo é similar a que outros Estados fizeram, como São Paulo, onde o governador João Doria também ordenou nesta quarta o fechamento dos centros comerciais.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

Nos últimos dias, o movimento em shoppings do Estado já vinha caindo drasticamente. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a queda na movimentação de consumidores chega a 60%.
Casagrande determina fechamento de shoppings no ES por coronavírus
Nesta quarta, os shoppings da Grande Vitória haviam começado a funcionar em horário reduzido, operando apenas entre meio-dia e 20h, visando reduzir a circulação de pessoas.

Veja Também

Governo federal autoriza corte de jornada e redução de salários pela metade

Análise | Em tempos de coronavírus, redução da Selic tem pouco efeito

SHOPPINGS DIZEM QUE VÃO CUMPRIR ORDEM

Shopping Vitória informou que vai respeitar a orientação do governador e aguardar a publicação do decreto nesta quinta para analisar e providenciar todas as recomendações do governo sobre o fechamento.
A Sá Cavalcante também comunicou que seus shoppings (Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa) irão respeitar a determinação de Casagrande e que irão analisar as recomendações do governo do Estado.

Veja Também

Vitória tem quatro casos confirmados de coronavírus, diz prefeito

Fotojornalismo: Coronavírus muda o ritmo das ruas na Grande Vitória

O Shopping Vila Velha informou que, visando colaborar com as medidas de prevenção, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e a determinação do governador, suspendeu suas atividades. "Todas as operações comerciais estarão, temporariamente, fechadas, com exceção das operações de serviços essenciais, como farmácias, clínica de exames e hipermercado. Os serviços de delivery estão autorizados durante esse período como forma de atender os clientes em suas casas".
Já o Boulevard Shopping Vila Velha afirmou que suspendeu temporariamente as atividades, a partir desta quinta, pelo tempo que o decreto estiver em vigor. "Ficarão mantidos os acessos à população apenas às farmácia e ao supermercado. Operações de delivery de alimentação funcionarão normalmente", informou.

Veja Também

Guia do coronavírus: baixe aqui arquivo especial de A Gazeta

Empresas exportadoras do ES são ameaçadas pelo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados