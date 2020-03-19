O governador Renato Casagrande (PSB) determinou na noite desta quarta-feira (18) o fechamento de todos os shopping centers do Espírito Santo por 15 dias. A medida vale a partir desta quinta (19) e é mais uma para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado.
O decreto foi anunciado através das redes sociais, em que Casagrande disse, em um primeiro momento, que se tratava de uma recomendação:
A assessoria de imprensa do governador, porém, informou que trata-se de uma determinação. Nesta quarta, outras medidas já haviam sido anunciadas pelo governo do Estado para controlar o vírus, como a proibição de abertura de academias de ginástica e antecipação de férias de servidores.
Mais cedo, em entrevista coletiva, Casagrande havia dito que ainda estava avaliando a possibilidade de determinar o fechamento dos shoppings, mas que não tinha tomado uma decisão. Ele disse ainda que estava mantendo contato com os gestores dos shoppings.
A medida adotada pelo governo do Espírito Santo é similar a que outros Estados fizeram, como São Paulo, onde o governador João Doria também ordenou nesta quarta o fechamento dos centros comerciais.
Os maiores shoppings do Espírito Santo
Nos últimos dias, o movimento em shoppings do Estado já vinha caindo drasticamente. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a queda na movimentação de consumidores chega a 60%.
Casagrande determina fechamento de shoppings no ES por coronavírus
Nesta quarta, os shoppings da Grande Vitória haviam começado a funcionar em horário reduzido, operando apenas entre meio-dia e 20h, visando reduzir a circulação de pessoas.
SHOPPINGS DIZEM QUE VÃO CUMPRIR ORDEM
O Shopping Vitória informou que vai respeitar a orientação do governador e aguardar a publicação do decreto nesta quinta para analisar e providenciar todas as recomendações do governo sobre o fechamento.
A Sá Cavalcante também comunicou que seus shoppings (Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa) irão respeitar a determinação de Casagrande e que irão analisar as recomendações do governo do Estado.
O Shopping Vila Velha informou que, visando colaborar com as medidas de prevenção, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e a determinação do governador, suspendeu suas atividades. "Todas as operações comerciais estarão, temporariamente, fechadas, com exceção das operações de serviços essenciais, como farmácias, clínica de exames e hipermercado. Os serviços de delivery estão autorizados durante esse período como forma de atender os clientes em suas casas".
Já o Boulevard Shopping Vila Velha afirmou que suspendeu temporariamente as atividades, a partir desta quinta, pelo tempo que o decreto estiver em vigor. "Ficarão mantidos os acessos à população apenas às farmácia e ao supermercado. Operações de delivery de alimentação funcionarão normalmente", informou.