Casagrande determina fechamento de shoppings no ES por coronavírus

Consumidores fazendo compras em shopping no ES Crédito: Fernando Madeira

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O decreto foi anunciado através das redes sociais, em que Casagrande disse, em um primeiro momento, que se tratava de uma recomendação:

Em nova avaliação da sala de situação de emergência em saúde, com intuito de ampliar medidas para redução de aglomeração de pessoas e convivência em ambientes fechados, recomendamos o fechamento de shoppings centers ao público durante 15 dias a partir dessa quinta, 19. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 18, 2020

Mais cedo, em entrevista coletiva, Casagrande havia dito que ainda estava avaliando a possibilidade de determinar o fechamento dos shoppings, mas que não tinha tomado uma decisão. Ele disse ainda que estava mantendo contato com os gestores dos shoppings.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

Nos últimos dias, o movimento em shoppings do Estado já vinha caindo drasticamente. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a queda na movimentação de consumidores chega a 60%.

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SHOPPINGS DIZEM QUE VÃO CUMPRIR ORDEM

Shopping Vitória informou que vai respeitar a orientação do governador e aguardar a publicação do decreto nesta quinta para analisar e providenciar todas as recomendações do governo sobre o fechamento.

A Sá Cavalcante também comunicou que seus shoppings (Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa) irão respeitar a determinação de Casagrande e que irão analisar as recomendações do governo do Estado.

O Shopping Vila Velha informou que, visando colaborar com as medidas de prevenção, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e a determinação do governador, suspendeu suas atividades. "Todas as operações comerciais estarão, temporariamente, fechadas, com exceção das operações de serviços essenciais, como farmácias, clínica de exames e hipermercado. Os serviços de delivery estão autorizados durante esse período como forma de atender os clientes em suas casas".