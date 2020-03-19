Empresários do ES elogiam autorização para reduzir salários, mas querem novas medidas do governo

Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, vazia. Via é um forte polo comercial na cidade Crédito: Guilherme Ferrari/ Arquivo 06/02/2017

Empresários do Espírito Santo, representantes de setores produtivos, como indústria e comércio de bens e serviços, elogiaram as medidas anunciadas pelo governo Bolsonaro nesta quarta-feira (18) para conter os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), José Lino Sepulcri, essa é uma atitude louvável do governo e pelo menos dá fôlego para os empresários. "A grande preocupação nossa é justamente isso, honrar os compromissos assumidos, não só da parte tributária, mas também com os fornecedores. Normalmente, se não existe movimento nas lojas e a venda cai, isso vai repercutir de forma negativa no fim do mês", aponta.

"Esse é um momento de sacrifício que todos têm que fazer sua parte. Se não há vendas, não há como pagar os funcionários, fornecedores e os impostos. Não queremos que o funcionário seja prejudicado, porém, na atual conjuntura tem que ter um sacrifício das duas partes" José Lino Sepulcri - Presidente da Federação do Comércio

Já Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), afirma que as medidas ajudam, mas são insuficientes. "O momento que vivemos é muito preocupante. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar estado de calamidade pública, o que facilita as ações do governo. Mas precisamos de ações mais ousadas. As empresas precisam de estímulo para resistir a esse período de redução da atividade econômica do país, para assegurar a preservação dos empregos", pontua.

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Ainda de acordo com ele, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio das federações estaduais, encaminhou nesta quarta-feira uma série de sugestões ao presidente e ao ministro da Economia.

Elas incluem o adiamento, por 90 dias, do pagamento de todos os tributos federais, incluindo as contribuições previdenciárias, a prorrogação, por 90 dias, do prazo para apresentação das obrigações acessórias das empresas e a redução temporária das tarifas de energia elétrica, através da redução de encargos setoriais e da utilização de bandeiras tarifárias mínimas.