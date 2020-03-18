Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mandetta: medidas de maior restrição podem ser necessárias
Covid-19

Mandetta: medidas de maior restrição podem ser necessárias

O ministro disse que a equipe do presidente Jair Bolsonaro está trabalhando em conjunto para elaborar medidas nas áreas de saúde, segurança e da economia

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 17:13
Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva sobre ações do governo devido ao coronavírus Crédito: GloboNews
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira , 18, que o governo tem conhecimento de que medidas de maior restrição podem ser necessárias para conter a epidemia do novo coronavírus no País. Ressaltou, no entanto, que "não adianta fechar tudo" como "tem sido insinuado por alguns governadores."
"Logística é interesse nacional. Não adianta fechar tudo e segurar o frango que está pronto para chegar. Se não chegar o cloro para colocar na água, que vai ser bebida pelos brasileiros, cai a qualidade. Ações precisam ter ótica mais centralizada", afirmou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministro disse que a equipe do presidente Jair Bolsonaro está trabalhando em conjunto para elaborar medidas nas áreas de saúde, segurança e da economia. Ainda, que é esperado que haja identificação de um grande número de casos nos próximos dias, mas que é necessário alargar esse pico.

Veja Também

Nenhum sistema de saúde está 100% preparado para novo coronavírus, diz ministro

Maia sugere que governo remaneje recursos do Orçamento para a Saúde

"Se todos forem subir o Monte Everest, muitos não aguentarão, por não termos equipamento e estrutura. Se conseguirmos ter montanhas como de Minas, alargar o pico, muitos terão dificuldades, mas a caminhada será menos pesarosa", disse comparando a situação da doença no País com uma escalada.
Sistema de saúde. O ministro afirmou que o governo reforçará o sistema de saúde para atendimentos dos pacientes contaminados e possíveis suspeitos. Entre as medidas, está a renovação da frota de ambulâncias. Segundo ele, 20% da frota será renovada neste semestre e outros 20% na segunda metade do ano.
O ministro também afirmou que a exportação de equipamentos e produtos necessários, como respiradores. Segundo ele, havia uma preocupação com a aquisição do equipamento. Também há um esforço para abertura de leitos em hospitais conforme solicitado pelos Estados.

Veja Também

Mais dois idosos morrem por coronavírus em hospital de São Paulo

Governo estuda usar Cadastro Único para pagar benefício a baixa renda contra coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados