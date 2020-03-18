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Coronavírus no Brasil

Mais dois idosos morrem por coronavírus em hospital de São Paulo

Um dos pacientes tinha 65 anos e doenças associadas; a outra vítima tinha 85 anos

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:43
Com a confirmação, Brasil soma três mortos e 291 infectados. Crédito: Divulgação
A operadora de saúde para idosos, Prevent Senior, confirmou nesta quarta (18) mais duas mortes pelo novo coronavírus entre os seus pacientes.
Um dos pacientes tinha 65 anos e histórico de doenças associadas, o que agravou seu quadro clínico. O outro tinha 80 anos e não tinha histórico de doenças crônicas.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A Prevent Senior não informou mais detalhes sobre eles. Ambos estavam internados na UTI do Hospital Sancta Maggiore desde o dia 15 de março.
Com a confirmação, Brasil soma três mortos e 291 infectados.

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