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Do Palácio a bibliotecas: governo fecha espaços culturais por 30 dias

Medidas foram tomadas após decreto do governador Renato Casagrande para conter a pandemia do coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 14:01
O Palácio Anchieta está na lista de espaços fechados ao público por 30 dias Crédito: Setur
Após o governador Renato Casagrande determinar o fechamento de cinemas, teatros e boates no Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Cultura fez a sua parte e informa que os espaços culturais vinculados à pasta estarão fechados para visitação a partir desta quarta-feira (18).
Segundo nota da secretaria, Apresentações ou eventos vinculados a projetos apoiados pelo Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) também devem ser adiados para evitar aglomerações. A medida se dará por 30 dias, como prevenção da proliferação do novo Coronavírus (Covid-19).

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"Compartilhamos a preocupação do setor cultural, uma vez que muitas de suas atividades têm sofrido impacto negativo com a evolução da doença ao redor do mundo e no Brasil. Estamos tomando medidas para diminuir esse impacto e continuar fortalecendo nossa cultura", diz trecho da nota.
Confira a lista de espaços públicos com visitação e atividades públicas suspensas por 30 dias:
  • Palácio Sônia Cabral;
  • Galeria Homero Massena;
  • Museu do Colono;
  • Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo;
  • Bibliotecas Transcol;
  • Biblioteca Móvel;
  • Arquivo Público do Estado do Espírito Santo;
  • Arquivo Itinerante;
  • Palácio Anchieta

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