Do Palácio a bibliotecas: governo fecha espaços culturais por 30 dias

O Palácio Anchieta está na lista de espaços fechados ao público por 30 dias Crédito: Setur

Após o governador Renato Casagrande determinar o fechamento de cinemas, teatros e boates no Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Cultura fez a sua parte e informa que os espaços culturais vinculados à pasta estarão fechados para visitação a partir desta quarta-feira (18).

Segundo nota da secretaria, Apresentações ou eventos vinculados a projetos apoiados pelo Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) também devem ser adiados para evitar aglomerações. A medida se dará por 30 dias, como prevenção da proliferação do novo Coronavírus (Covid-19).

"Compartilhamos a preocupação do setor cultural, uma vez que muitas de suas atividades têm sofrido impacto negativo com a evolução da doença ao redor do mundo e no Brasil. Estamos tomando medidas para diminuir esse impacto e continuar fortalecendo nossa cultura", diz trecho da nota.

Confira a lista de espaços públicos com visitação e atividades públicas suspensas por 30 dias: